Xbox Game Pass: Zahlreiche Blockbuster in der neuen Woche im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass-Abonnenten dürfen sich in der Woche ab dem 17. Juni 2025 auf mehrere spannende Neuzugänge freuen, die für frischen Spielspaß sorgen – und das plattformübergreifend auf Konsole, PC und in der Cloud. Besonders hervorzuheben ist der Zugang zu vier hochkarätigen Titeln, die sowohl bekannte Marken als auch neue Indie-Perlen abdecken.

Den Anfang macht am 17. Juni das temporeiche Sci-Fi-Spiel FBC: Firebreak, das auf Cloud, PC und Xbox Series X|S im Rahmen des Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar ist.

Ebenfalls ab diesem Tag spielbar: der gefeierte Plattformer Crash Bandicoot 4: It’s About Time, der nun auch für Game Pass Standard-Nutzer auf Konsole und PC verfügbar ist.

Ein weiteres Highlight ist Lost in Random: The Eternal Die, ein kreativer Roguelite-Mix aus Action, Story und düsterer Atmosphäre. Der Titel erscheint ebenfalls am 17. Juni für Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Den Abschluss der Woche markiert der strategisch geprägte Titel REMATCH, der am 19. Juni seinen Weg in den Game Pass findet – mit Unterstützung für Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Xbox Game Pass – Juni 2025

17. Juni 2025 – FBC: Firebreak (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Juni 2025 – Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

17. Juni 2025 – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19. Juni 2025 – REMATCH (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Die neue Woche im Game Pass bietet damit eine starke Mischung aus Blockbustern, ungewöhnlichen Spielerlebnissen und neuen Universen – ideal für alle, die gerne Abwechslung und Qualität in einem Abo erleben möchten.

Von Action bis Strategie – mit Crash Bandicoot 4, Lost in Random und mehr wird die neue Game-Pass-Woche zum echten Spielfest

Doch welches Spiel aus der Liste ist euer Favorit?