Xbox Game Pass: Zwei dicke Neuzugänge im Abo in dieser Woche

In der neuen Woche bekommt das Xbox Game Pass‑Abo zwei echte Schwergewichte spendiert. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.
Die Neuzugänge im Überblick
- 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
- Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avowed
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
- Verfügbar: Game Pass Premium
Mit diesem Doppel‑Drop startet der Februar stark und zeigt erneut, wie breit Microsoft sein Abo‑Portfolio aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.
Heute is nochmal High on Life 2 dran un danach werde ik ma Avatar ausprobieren 😅 ✌🏻