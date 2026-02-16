Xbox Game Pass: Zwei dicke Neuzugänge im Abo in dieser Woche

11 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Zwei Neuzugänge im Game Pass – Avatar und Avowed starten gleichzeitig in die neue Woche!

In der neuen Woche bekommt das Xbox Game Pass‑Abo zwei echte Schwergewichte spendiert. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.

Die Neuzugänge im Überblick

  • 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
  • Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 17. Februar 2026 – Avowed
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
  • Verfügbar: Game Pass Premium

Mit diesem Doppel‑Drop startet der Februar stark und zeigt erneut, wie breit Microsoft sein Abo‑Portfolio aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Rotten 100505 XP Profi User | 16.02.2026 - 08:16 Uhr

    Heute is nochmal High on Life 2 dran un danach werde ik ma Avatar ausprobieren 😅 ✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort