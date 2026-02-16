Xbox Game Pass: Zwei dicke Neuzugänge im Abo in dieser Woche

Zwei Neuzugänge im Game Pass – Avatar und Avowed starten gleichzeitig in die neue Woche!

In der neuen Woche bekommt das Xbox Game Pass‑Abo zwei echte Schwergewichte spendiert. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.

Die Neuzugänge im Überblick

17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avowed

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Verfügbar: Game Pass Premium

Mit diesem Doppel‑Drop startet der Februar stark und zeigt erneut, wie breit Microsoft sein Abo‑Portfolio aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.