Xbox Game Pass: Zwei echte Highlights ab heute im Abo

Heute gibt es zwei echte Highlights im Xbox Game Pass. Die Downloads im Abo warten schon!

Heute gibt es zwei neue Highlights im Xbox Game Pass‑Abo. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.

Die Neuzugänge im Überblick

17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17. Februar 2026 – Avowed

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Verfügbar: Game Pass Premium

Der Februar verbesser das Abo mit diesem Doppelschlag stark. Welches Spiel werdet ihr heute ausprobieren?