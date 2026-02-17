Xbox Game Pass: Zwei echte Highlights ab heute im Abo

11 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Heute gibt es zwei echte Highlights im Xbox Game Pass. Die Downloads im Abo warten schon!

Heute gibt es zwei neue Highlights im Xbox Game Pass‑Abo. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.

Die Neuzugänge im Überblick

  • 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
  • Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 17. Februar 2026 – Avowed
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
  • Verfügbar: Game Pass Premium

Der Februar verbesser das Abo mit diesem Doppelschlag stark. Welches Spiel werdet ihr heute ausprobieren?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Robilein 1217510 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.02.2026 - 06:32 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Wünsche dir viel Spaß damit. Immer noch eines der besten und schönsten Spiele dieser Generation. Hatte unfassbar viel Spaß damit🙂

      2
  2. Katanameister 328920 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.02.2026 - 06:34 Uhr

    Wird heute nichts, vielleicht werde ich Avatar doch mal am Wochenende ausprobieren.

    0
  4. Drakeline6 192035 XP Grub Killer Man | 17.02.2026 - 07:17 Uhr

    Avowed hat Spaß gemacht, ist allerdings nciht neu, zumindest für Ultimate Besitzer.
    Avatar ist ein Grafikblender. Das Spiel ansich ist langweilig.

    0
  6. Rotten 100785 XP Profi User | 17.02.2026 - 08:05 Uhr

    Avatar werd ik später ma installieren un vielleicht die Tage ma starten 😅 ✌🏻 High on Life 2 habe ik erst angefangen 🤭

    0
  9. AnCaptain4u 254295 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.02.2026 - 11:21 Uhr

    Hatte mit beiden Games sehr sehr viel Spaß. Avatar punktet vor Allem mit der Welt, Sound und Gameplay.
    Avowed hat mich die Erkundung maximal belohnt und das Kämpfen war ein absoluter Genuss!

    In Avatar fehlen mir nur noch DLC 1 und 2. Bei Avowed könnte ich einen zweiten Durchgang wagen und dieses Mal ein paar „böse“ Entscheidungen treffen.

    0
  10. cengiz 3535 XP Beginner Level 2 | 17.02.2026 - 11:22 Uhr

    Hat Avatar Cross Progression? Kann ich auf der XBOX mein Spiel vom PC über den Ubisoft launcher fortsetzen?

    0

Hinterlasse eine Antwort