Xbox Game Pass: Zwei echte Highlights ab heute im Abo

Heute gibt es zwei neue Highlights im Xbox Game Pass‑Abo. Beide Titel erscheinen am 17. Februar 2026 und decken unterschiedliche Abo‑Stufen ab.
Die Neuzugänge im Überblick
- 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
- Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 17. Februar 2026 – Avowed
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
- Verfügbar: Game Pass Premium
Der Februar verbesser das Abo mit diesem Doppelschlag stark. Welches Spiel werdet ihr heute ausprobieren?
11 Kommentare
Freue mich später auf Avatar: Frontiers of Pandora. 🙂
Wünsche dir viel Spaß damit. Immer noch eines der besten und schönsten Spiele dieser Generation. Hatte unfassbar viel Spaß damit🙂
Wird heute nichts, vielleicht werde ich Avatar doch mal am Wochenende ausprobieren.
Awoved werde ich mir mal anschauen 🙂
Avowed hat Spaß gemacht, ist allerdings nciht neu, zumindest für Ultimate Besitzer.
Avatar ist ein Grafikblender. Das Spiel ansich ist langweilig.
Avatar spiel ich auf jeden Fall mal ein bisschen.
Avatar werd ik später ma installieren un vielleicht die Tage ma starten 😅 ✌🏻 High on Life 2 habe ik erst angefangen 🤭
Avatar freue mich schon drauf
Avatar wird geladen.
Hatte mit beiden Games sehr sehr viel Spaß. Avatar punktet vor Allem mit der Welt, Sound und Gameplay.
Avowed hat mich die Erkundung maximal belohnt und das Kämpfen war ein absoluter Genuss!
In Avatar fehlen mir nur noch DLC 1 und 2. Bei Avowed könnte ich einen zweiten Durchgang wagen und dieses Mal ein paar „böse“ Entscheidungen treffen.
Hat Avatar Cross Progression? Kann ich auf der XBOX mein Spiel vom PC über den Ubisoft launcher fortsetzen?