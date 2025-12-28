Xbox Game Pass: Zwei große Titel verschwinden zum Jahresende

Zwei Xbox Game Pass‑Titel verschwinden zum Jahresende – ihr müsst jetzt schnell sein!

Zum Jahresende verabschiedet sich der Xbox Game Pass erneut von mehreren Spielen, die ihr nur noch bis zum 31. Dezember nutzen könnt.

Mit Carrion und Hell Let Loose verlassen zwei sehr unterschiedliche, aber für viele Spieler wichtige Titel den Dienst. Beide Spiele sind auf Cloud, Konsole und PC verfügbar und gehören zu den Angeboten, die im Game Pass‑Katalog regelmäßig für Abwechslung sorgen.

Carrion setzt auf ein ungewöhnliches Gameplay‑Konzept, bei dem ihr nicht den Helden, sondern eine außer Kontrolle geratene Kreatur steuert, die sich durch Labore und Forschungseinrichtungen frisst. Das Spiel hat sich durch seine umgekehrte Horror‑Perspektive und sein schnelles Movement einen festen Platz in der Indie‑Szene erarbeitet.

Hell Let Loose bietet euch ein taktisches Multiplayer‑Erlebnis, das auf realistische Schlachten, authentische Waffenphysik und großangelegte Gefechte setzt. Der Titel richtet sich an Spieler, die Wert auf Teamplay, strategische Kommunikation und ein intensives Kriegssetting legen.

Mit dem Wegfall dieser beiden Spiele verändert sich der Xbox Game Pass‑Katalog zum Jahreswechsel erneut, was für viele von euch bedeutet, dass ihr die verbleibende Zeit nutzen solltet, um offene Kampagnen abzuschließen oder letzte Matches zu spielen, bevor die Titel endgültig verschwinden.

Also, Carrion und Hell Let Loose fliegen am 31. Dezember aus dem Game Pass – spielt sie, bevor es zu spät ist!