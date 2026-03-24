Xbox Game Pass: Zwei Ikonen, ein episches Abenteuer ab sofort im Abo

Heute erscheint Like a Dragon: Infinite Wealth im Abo für Cloud, Konsole, Handheld und PC, verfügbar über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und den PC Game Pass.
Das RPG-Abenteuer bringt zwei der bekanntesten Helden der Serie, Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu, zusammen – ob durch Schicksal oder finstere Mächte, bleibt dabei offen.
Spieler reisen von Japan bis nach Hawaii und erleben eine riesige, lebendige Welt, die sowohl städtische Straßen als auch tropische Strände umfasst. Das Kampfsystem bietet dynamische, schnelle RPG-Gefechte, in denen das Schlachtfeld selbst zur Waffe wird und jede Umgebung genutzt werden kann, um Gegner zu überwältigen.
Like a Dragon: Infinite Wealth kombiniert intensive Kämpfe mit einer epischen Story voller Charaktertiefe, dramatischer Wendungen und einer Welt, die voller Geheimnisse, Herausforderungen und humorvoller Begegnungen steckt. Spieler können sich auf ein Abenteuer freuen, das sowohl für Fans der Reihe als auch für Neueinsteiger zahlreiche unvergessliche Momente bereithält.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde es später ma ne runde spielen 😅✌🏻
Gamepass ist mir mittlerweile zu teuer. Kaufe nur noch den Essential. Alles andere ist es mir nicht wert.
Ich hab da bis jetzt keinen einzigen Teil gespielt und ich denke das wird auch so bleiben.
Total überbewertet und gefühlt kommt jedes Jahr mindestens ein neuer Teil raus und 3 Remasters. Mit deutscher Sprachausgabe vielleicht, aber mir würde ein Teil auch erstmal reichen.
ist jetzt nichts für mich
Like A Dragon ist super geil 🙂
Müsste auch mal wieder einem Yakuza-Teil eine Chance geben.
Ich werde mir heute das Spiel laden, mal schauen ob ich damit klar komme.