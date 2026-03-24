Xbox Game Pass: Zwei Ikonen, ein episches Abenteuer ab sofort im Abo

Like a Dragon: Infinite Wealth startet heute im Xbox Game Pass und vereint Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu in einem epischen RPG-Abenteuer von Japan bis Hawaii.

Heute erscheint Like a Dragon: Infinite Wealth im Abo für Cloud, Konsole, Handheld und PC, verfügbar über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und den PC Game Pass.

Das RPG-Abenteuer bringt zwei der bekanntesten Helden der Serie, Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu, zusammen – ob durch Schicksal oder finstere Mächte, bleibt dabei offen.

Spieler reisen von Japan bis nach Hawaii und erleben eine riesige, lebendige Welt, die sowohl städtische Straßen als auch tropische Strände umfasst. Das Kampfsystem bietet dynamische, schnelle RPG-Gefechte, in denen das Schlachtfeld selbst zur Waffe wird und jede Umgebung genutzt werden kann, um Gegner zu überwältigen.

Like a Dragon: Infinite Wealth kombiniert intensive Kämpfe mit einer epischen Story voller Charaktertiefe, dramatischer Wendungen und einer Welt, die voller Geheimnisse, Herausforderungen und humorvoller Begegnungen steckt. Spieler können sich auf ein Abenteuer freuen, das sowohl für Fans der Reihe als auch für Neueinsteiger zahlreiche unvergessliche Momente bereithält.