Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Neuzugänge im Abo in der neuen Woche

In der neuen Woche bekommt der Xbox Game Pass zwei echte Schwergewichte. Ab dem 17. Februar 2026 stehen sowohl ein großes Open‑World‑Abenteuer als auch ein First‑Party‑RPG bereit – jeweils in unterschiedlichen Abo‑Stufen.
Die Neuzugänge im Überblick
- 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
- Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Das visuell beeindruckende Open‑World‑Abenteuer auf Pandora feiert sein Abo‑Debüt und bringt die volle Next‑Gen‑Präsentation mit.
- 17. Februar 2026 – Avowed
- Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
- Verfügbar: Game Pass Premium
Obsidian liefert sein großes Fantasy‑RPG – und Xbox packt es direkt zum Start in die Premium‑Stufe des Abos.
Mit diesen beiden Releases geht der Februar stark weiter und zeigt erneut, wie breit Microsoft seine Abo‑Bibliothek aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.
Avatar wird mal getestet, war mir mit dem Kauf bis jetzt nicht sicher da die Meinungen dort extrem verschieden waren.
Vielleicht probiere ich mal Avatar aus, Avowed hab ich ja schon vor ca. einem Jahr durchgespielt.
Avatar werde ich höchstwahrscheinlich austeten
Bin gespannt und freue mich auf Avatar: Frontiers of Pandora. 🙂
Vorraussichtlich kommt am Dienstag dann die Ankündigung der 2. Februar Welle. Bin gespannt. 🙂
Von Avatar hab ich mir letztens erst die Testversion angeschaut. Sieht hübsch aus, ist sonst augenscheinlich aber der selbe Openworld-Quark wie immer. Zudem ich die blauen Viecher eh nicht leiden kann.
Zwei richtige Kracher finde. Mit Avatar: Frontiers of Pandora eines der schönsten Spiele dieser Generation und mit Avowed mein GotY des letzten Jahres. Hoffe es finden sich für beide Spiele viele neue Spieler🙂
Avatar werd ik ma ausprobieren, obwohl ik mit dem franchise bisher nit in Berührung kam 😅 ✌🏻