Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Neuzugänge im Abo in der neuen Woche

Doppel‑Drop im Xbox‑Abo! Zwei Knaller-Spiele landen am selben Tag im Game Pass – Premium‑Upgrade inklusive.

In der neuen Woche bekommt der Xbox Game Pass zwei echte Schwergewichte. Ab dem 17. Februar 2026 stehen sowohl ein großes Open‑World‑Abenteuer als auch ein First‑Party‑RPG bereit – jeweils in unterschiedlichen Abo‑Stufen.

Die Neuzugänge im Überblick

17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC

Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Das visuell beeindruckende Open‑World‑Abenteuer auf Pandora feiert sein Abo‑Debüt und bringt die volle Next‑Gen‑Präsentation mit.

17. Februar 2026 – Avowed

Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Verfügbar: Game Pass Premium

Obsidian liefert sein großes Fantasy‑RPG – und Xbox packt es direkt zum Start in die Premium‑Stufe des Abos.

Mit diesen beiden Releases geht der Februar stark weiter und zeigt erneut, wie breit Microsoft seine Abo‑Bibliothek aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.