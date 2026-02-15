Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Neuzugänge im Abo in der neuen Woche

Doppel‑Drop im Xbox‑Abo! Zwei Knaller-Spiele landen am selben Tag im Game Pass – Premium‑Upgrade inklusive.

In der neuen Woche bekommt der Xbox Game Pass zwei echte Schwergewichte. Ab dem 17. Februar 2026 stehen sowohl ein großes Open‑World‑Abenteuer als auch ein First‑Party‑RPG bereit – jeweils in unterschiedlichen Abo‑Stufen.

Die Neuzugänge im Überblick

  • 17. Februar 2026 – Avatar: Frontiers of Pandora
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
  • Verfügbar: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Das visuell beeindruckende Open‑World‑Abenteuer auf Pandora feiert sein Abo‑Debüt und bringt die volle Next‑Gen‑Präsentation mit.

  • 17. Februar 2026 – Avowed
  • Plattformen: Cloud, Xbox Series X|S, PC
  • Verfügbar: Game Pass Premium

Obsidian liefert sein großes Fantasy‑RPG – und Xbox packt es direkt zum Start in die Premium‑Stufe des Abos.

Mit diesen beiden Releases geht der Februar stark weiter und zeigt erneut, wie breit Microsoft seine Abo‑Bibliothek aufstellt – von Blockbuster‑Abenteuern bis hin zu großen First‑Party‑RPGs.

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. XXPS 7140 XP Beginner Level 3 | 15.02.2026 - 17:03 Uhr

    Avatar wird mal getestet, war mir mit dem Kauf bis jetzt nicht sicher da die Meinungen dort extrem verschieden waren.

    0
  2. Katanameister 327440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.02.2026 - 17:03 Uhr

    Vielleicht probiere ich mal Avatar aus, Avowed hab ich ja schon vor ca. einem Jahr durchgespielt.

    0
  4. Vayne1986 34275 XP Bobby Car Geisterfahrer | 15.02.2026 - 17:10 Uhr

    Bin gespannt und freue mich auf Avatar: Frontiers of Pandora. 🙂

    Vorraussichtlich kommt am Dienstag dann die Ankündigung der 2. Februar Welle. Bin gespannt. 🙂

    0
  5. RappScallion 22640 XP Nasenbohrer Level 2 | 15.02.2026 - 17:14 Uhr

    Von Avatar hab ich mir letztens erst die Testversion angeschaut. Sieht hübsch aus, ist sonst augenscheinlich aber der selbe Openworld-Quark wie immer. Zudem ich die blauen Viecher eh nicht leiden kann.

    0
  6. Robilein 1216830 XP Xboxdynasty Legend Platin | 15.02.2026 - 17:30 Uhr

    Zwei richtige Kracher finde. Mit Avatar: Frontiers of Pandora eines der schönsten Spiele dieser Generation und mit Avowed mein GotY des letzten Jahres. Hoffe es finden sich für beide Spiele viele neue Spieler🙂

    0
  7. Rotten 100365 XP Profi User | 15.02.2026 - 17:31 Uhr

    Avatar werd ik ma ausprobieren, obwohl ik mit dem franchise bisher nit in Berührung kam 😅 ✌🏻

    0

