Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Spiele ab heute neu im Abo

Der Juli 2025 beginnt für Abonnenten des Xbox Game Pass mit zwei echten Hochkarätern. Ab dem 1. Juli stehen Little Nightmares II und Rise of the Tomb Raider auf Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und erweitern das Angebot um zwei atmosphärisch dichte Abenteuer, die sich inhaltlich stark unterscheiden, aber beide durch hochwertige Inszenierung und packendes Gameplay überzeugen.

Xbox Game Pass – Juni & Juli 2025

30.06.2025 – Call of Duty: WWII (Konsole und PC)

01.07.2025 – Little Nightmares II (Cloud, Konsole und PC)

01.07.2025 – Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Beide Spiele stehen ab heute im Xbox Game Pass zur Verfügung und sind damit ein starkes Doppel für alle, die im Sommer hochwertige Einzelspieler-Erlebnisse suchen.