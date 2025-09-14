Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Spiele erweitern das Abo in der kommenden Woche

20 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Nächste Woche werden zwei weitere Knaller-Spiele das Abo rund um den Xbox Game Pass erweitern!

In der Kalenderwoche 38 bekommen Abonnenten des Xbox Game Pass erneut Zuwachs. Mit RoadCraft und Deep Rock Galactic: Survivor landen gleich zwei spannende Titel im Abo-Service von Microsoft.

Während Deep Rock Galactic: Survivor am 17. September verfügbar ist und euch actionreiche Roguelite-Gefechte im beliebten Universum der Weltraum-Zwerge bietet, erscheint RoadCraft ein Tag vorher am 16. September und bringt kreative neue Gameplay-Elemente mit sich.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 16. September 2025 – RoadCraft
  • 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor

Weitere Neuzugänge für den Xbox Game Pass könnten noch folgen, wurden von Microsoft bislang jedoch nicht offiziell angekündigt.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

20 Kommentare Added

  1. Rotten 70225 XP Tastenakrobat Level 1 | 14.09.2025 - 12:36 Uhr

    Deep Rock Galactic werd ik mir ma anschauen, ansonsten bin ik noch gut versorgt 😅✌🏻 danke für die Info

    0

