Xbox Game Pass: Zwei Knaller-Spiele erweitern das Abo in der kommenden Woche

In der Kalenderwoche 38 bekommen Abonnenten des Xbox Game Pass erneut Zuwachs. Mit RoadCraft und Deep Rock Galactic: Survivor landen gleich zwei spannende Titel im Abo-Service von Microsoft.
Während Deep Rock Galactic: Survivor am 17. September verfügbar ist und euch actionreiche Roguelite-Gefechte im beliebten Universum der Weltraum-Zwerge bietet, erscheint RoadCraft ein Tag vorher am 16. September und bringt kreative neue Gameplay-Elemente mit sich.
Xbox Game Pass – September 2025
- 16. September 2025 – RoadCraft
- 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor
Weitere Neuzugänge für den Xbox Game Pass könnten noch folgen, wurden von Microsoft bislang jedoch nicht offiziell angekündigt.
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Deep Rock Galactic werd ik mir ma anschauen, ansonsten bin ik noch gut versorgt 😅✌🏻 danke für die Info
Ya deep Rock hab ich bock drauf
Beides nichts für mich.
Roadcraft war ne herbe Enttäuschung.