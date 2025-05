Xbox Game Pass: Zwei neue Kracher ab heute im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Zwei starke Neuzugänge sind ab heute im Xbox Game Pass verfügbar! Perfekt, um richtig in den Feiertag zu starten.

Ab dem 29. Mai 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Titel.

Metaphor: ReFantazio entführt euch in eine epische Fantasywelt voller Magie, politischer Intrigen und strategischer Kämpfe. Das von ATLUS entwickelte Rollenspiel bietet eine dichte Story, ein innovatives Kampfsystem und einen Stil, der an die gefeierten Persona-Spiele erinnert – perfekt für alle, die tief in eine faszinierende Welt eintauchen möchten.

Wer es dagegen entspannter und kreativer mag, findet im Spray Paint Simulator seine Erfüllung: Hier könnt ihr eure künstlerische Ader ausleben, Wände und Objekte nach Herzenslust gestalten und mit Farben experimentieren.

Xbox Game Pass – Mai 2025

29. Mai 2025 – Metaphor ReFantazio (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

29. Mai 2025 – Spray Paint Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beide Spiele sind ab heute in den Xbox Game Pass-Abos Ultimate, PC und Metaphor ReFantazio auch in Standard enthalten – für Cloud, PC und Xbox Series X|S. Ob Fantasy-Abenteuer oder Farbkick: Heute ist für jeden etwas dabei.

Mit welchem Spiel genießt ihr heute den Feiertag?