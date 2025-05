Xbox Game Pass: Zwei neue Kracher-Spiele ab heute im Abo

Ab heute könnt ihr euch im Xbox Game Pass gleich doppelt freuen: Mit Anno 1800 und Call of Duty: Modern Warfare II stehen euch zwei vollkommen unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Spielerlebnisse zur Verfügung.

Baut in Anno 1800 euer eigenes Industrieimperium auf, plant Handelsrouten und meistert wirtschaftliche Herausforderungen.

Oder stürzt euch in Call of Duty: Modern Warfare II in actiongeladene Gefechte mit packender Story und intensiven Multiplayer-Modi. Egal, ob Strategie-Fan oder Shooter-Liebhaber – mit diesen Titeln wird euch am (möglichen) langen Wochenende im Xbox Game Pass richtig was geboten.

Xbox Game Pass – Mai 2025

01. Mai 2025 – Anno 1800 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

01. Mai 2025 – Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der beiden Spiele werdet ihr zuerst im Xbox Game Pass ausprobieren?