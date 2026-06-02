Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute im Abo verfügbar

Der Xbox Game Pass startet mit zwei weiteren Neuzugängen in den Juni 2026. Ab heute stehen sowohl Final Fantasy VI als auch Jurassic World Evolution 3 für Abonnenten zum Download bereit.
Mit Final Fantasy VI erweitert Microsoft die klassische Rollenspielreihe von Square Enix im Abo-Angebot. Das ursprünglich 1994 veröffentlichte RPG gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Serie und erzählt die Geschichte einer Welt, die sich nach dem Krieg der Magier am Rand des Untergangs befindet.
Ebenfalls neu im Service ist Jurassic World Evolution 3. Die Management-Simulation von Frontier Developments lässt Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurierpark errichten, verwalten und erweitern. Neu sind unter anderem weitere Anpassungsmöglichkeiten sowie die Aufzucht mehrerer Dinosaurier-Generationen.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 02. Juni 2026 – Final Fantasy VI
- 02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3
Beide Spiele sind ab heute über Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde ich passen, habe genug zum Zocken, was noch Vorrang hat.
FF VI war so gut, ich mag es .
Jp3 ist interessant wenn Zeit ist werde ich es mal Clouden mit Claudia.
FF ist natürlich genial.
Wird auf die Liste gepackt.
Zwei interessante Spiele. Werde ich mir beide mal auf die Platte ziehen.
RV There Yet? wurde leider ja auf Anfang/Mitte Juni verschoben.(Reddit Post vom Entwickler vor 11 Tagen)
Hatte mich letzten Monat soo drauf gefreut. Naja, vielleicht kommt es ja die Tage. Spätestens am Wochenende wäre natürlich mega. Man darf ja noch träumen…
Wenn es die Zeit mal zulässt, schaue ich gerne in Jurassic World Evolution 3 rein.
Final Fantasy VI kann ich jeden Final Fantasy Fan empfehlen. Habe es schon durchgespielt. 🙂
Jedem, der auch nur ansatzweise was mit RPGs anfangen kann würde ich sogar sagen. Eines der besten aller Zeiten. ^^
Und die Modernisierungen der Pixel Remaster tun den alten FFs auch echt gut und machen sie um einiges zugänglicher.
Viel Spaß allen gute Spiele 👍🏻
FFVI werde ich spielen.