Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute im Abo verfügbar

Der Xbox Game Pass startet mit zwei weiteren Neuzugängen in den Juni 2026. Ab heute stehen sowohl Final Fantasy VI als auch Jurassic World Evolution 3 für Abonnenten zum Download bereit.

Mit Final Fantasy VI erweitert Microsoft die klassische Rollenspielreihe von Square Enix im Abo-Angebot. Das ursprünglich 1994 veröffentlichte RPG gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Serie und erzählt die Geschichte einer Welt, die sich nach dem Krieg der Magier am Rand des Untergangs befindet.

Ebenfalls neu im Service ist Jurassic World Evolution 3. Die Management-Simulation von Frontier Developments lässt Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurierpark errichten, verwalten und erweitern. Neu sind unter anderem weitere Anpassungsmöglichkeiten sowie die Aufzucht mehrerer Dinosaurier-Generationen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

02. Juni 2026 – Final Fantasy VI

02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3

Beide Spiele sind ab heute über Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar.