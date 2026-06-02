Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute im Abo verfügbar

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Image: KI-generiert

Xbox Game Pass erweitert Katalog heute um Final Fantasy VI und Jurassic World Evolution 3.

Der Xbox Game Pass startet mit zwei weiteren Neuzugängen in den Juni 2026. Ab heute stehen sowohl Final Fantasy VI als auch Jurassic World Evolution 3 für Abonnenten zum Download bereit.

Mit Final Fantasy VI erweitert Microsoft die klassische Rollenspielreihe von Square Enix im Abo-Angebot. Das ursprünglich 1994 veröffentlichte RPG gilt bis heute als einer der beliebtesten Teile der Serie und erzählt die Geschichte einer Welt, die sich nach dem Krieg der Magier am Rand des Untergangs befindet.

Ebenfalls neu im Service ist Jurassic World Evolution 3. Die Management-Simulation von Frontier Developments lässt Spieler erneut ihren eigenen Dinosaurierpark errichten, verwalten und erweitern. Neu sind unter anderem weitere Anpassungsmöglichkeiten sowie die Aufzucht mehrerer Dinosaurier-Generationen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

  • 02. Juni 2026 – Final Fantasy VI
  • 02. Juni 2026 – Jurassic World Evolution 3

Beide Spiele sind ab heute über Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

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11 Kommentare Added

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  5. Mysterio 41575 XP Hooligan Krauler | 02.06.2026 - 07:20 Uhr

    Zwei interessante Spiele. Werde ich mir beide mal auf die Platte ziehen.

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  6. xS1NN3Dx 20115 XP Nasenbohrer Level 1 | 02.06.2026 - 07:42 Uhr

    RV There Yet? wurde leider ja auf Anfang/Mitte Juni verschoben.(Reddit Post vom Entwickler vor 11 Tagen)

    Hatte mich letzten Monat soo drauf gefreut. Naja, vielleicht kommt es ja die Tage. Spätestens am Wochenende wäre natürlich mega. Man darf ja noch träumen…

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  7. AnCaptain4u 269915 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.06.2026 - 08:32 Uhr

    Wenn es die Zeit mal zulässt, schaue ich gerne in Jurassic World Evolution 3 rein.

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  8. Vayne1986 56235 XP Nachwuchsadmin 7+ | 02.06.2026 - 08:34 Uhr

    Final Fantasy VI kann ich jeden Final Fantasy Fan empfehlen. Habe es schon durchgespielt. 🙂

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    • danbu 71670 XP Tastenakrobat Level 1 | 02.06.2026 - 08:49 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Jedem, der auch nur ansatzweise was mit RPGs anfangen kann würde ich sogar sagen. Eines der besten aller Zeiten. ^^
      Und die Modernisierungen der Pixel Remaster tun den alten FFs auch echt gut und machen sie um einiges zugänglicher.

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