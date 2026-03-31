Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute verfügbar – darunter Resident Evil 7

Xbox Game Pass erweitert sein März-Lineup um zwei neue Titel – darunter ein Survival-Horror-Klassiker und ein neuer Platformer.

Der Xbox Game Pass bekommt heute gleich zwei neue Spiele für sein März-Lineup. Ab dem 31.03.2026 stehen sowohl ein moderner Plattformer als auch ein bekannter Horror-Titel für Abonnenten bereit.

Mit Super Meat Boy 3D erhält der Abo-Service eine neue Interpretation des bekannten Hardcore-Platformers. Die 3D-Neuauflage setzt auf präzises Gameplay, schnelle Reaktionen und knackige Level, die Spielern einiges an Geschick abverlangen. Der Titel ist für Ultimate-Mitglieder verfügbar.

Ebenfalls neu im Abo ist Resident Evil 7: Biohazard, ein atmosphärischer Survival-Horror-Titel aus der bekannten Reihe. Spieler erleben die Geschichte aus der Ego-Perspektive und müssen sich in einer düsteren Umgebung gegen unheimliche Gegner behaupten. Der Titel ist im Premium-Tier enthalten und gilt als einer der markantesten Serienteile der letzten Jahre.

Xbox Game Pass – März & April 2026

30.03.2026 – The Long Dark (Premium)

31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate)

31.03.2026 – Resident Evil 7: Biohazard (Premium)

Mit diesen beiden Neuzugängen deckt der Game Pass erneut unterschiedliche Genres ab und bietet sowohl forderndes Gameplay als auch intensive Horror-Erfahrung für Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC.

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