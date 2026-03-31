Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele ab heute verfügbar – darunter Resident Evil 7

Der Xbox Game Pass bekommt heute gleich zwei neue Spiele für sein März-Lineup. Ab dem 31.03.2026 stehen sowohl ein moderner Plattformer als auch ein bekannter Horror-Titel für Abonnenten bereit.
Mit Super Meat Boy 3D erhält der Abo-Service eine neue Interpretation des bekannten Hardcore-Platformers. Die 3D-Neuauflage setzt auf präzises Gameplay, schnelle Reaktionen und knackige Level, die Spielern einiges an Geschick abverlangen. Der Titel ist für Ultimate-Mitglieder verfügbar.
Ebenfalls neu im Abo ist Resident Evil 7: Biohazard, ein atmosphärischer Survival-Horror-Titel aus der bekannten Reihe. Spieler erleben die Geschichte aus der Ego-Perspektive und müssen sich in einer düsteren Umgebung gegen unheimliche Gegner behaupten. Der Titel ist im Premium-Tier enthalten und gilt als einer der markantesten Serienteile der letzten Jahre.
Xbox Game Pass – März & April 2026
- 30.03.2026 – The Long Dark (Premium)
- 31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate)
- 31.03.2026 – Resident Evil 7: Biohazard (Premium)
Mit diesen beiden Neuzugängen deckt der Game Pass erneut unterschiedliche Genres ab und bietet sowohl forderndes Gameplay als auch intensive Horror-Erfahrung für Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC.
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34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Resident Evil 7: Biohazard ist so ein krankes Horrorspiel. Es ist so schlimm.
Meiner Meinung nach gibt es die vier großen Horrorerlebnisse: Dead Space, Alien Isolation, A Quiet Place und Resident Evil 7: Biohazard.
Die haben mich einiges an Lebenszeit gekostet🤣
Ich hab das Spiel im ersten Durchgang komplett mit PSVR gespielt, war zudem das erste PSVR Spiel was ich fernab von Demos gespielt habe.
Alleine die Mia Szene am Anfang war so heftig.
Du hast es in PSVR gespielt und lebst noch? Respekt🤣😱
Stelle ich mir wirklich krass vor, ja.
A Quiet Place: Road Ahead enttäuschend? Autsch. Ich habe es mit dem „Microphone Noise Detection“ Feature gespielt und ich sag’s dir, so leise habe ich noch nie ein Spiel durchgespielt. War ein heftiges und einzigartiges Erlebnis. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden.
Ja, SOMA hätte ich noch reinschreiben sollen in den Kommentar. Bin da bei dir, atmosphärisch ist es sehr stark.
Und danke für den Tipp mit Visage. Ich mag Walking Simulatoren. Kommt auf die Wishlist🙂
A Quit Place fand ich aber enttäuschend, falls du es atmosphärisch magst, dann empfehle ich dir Soma. Das hat auch ein noob Modus.
SOMA ist ein wahnsinnig tolles Spiel und die Atmosphäre ist auch beklemmend, aber ich würde nicht sagen, dass es wirklich Horror-mäßiger Horror war. Beklemmend eben.
Dead Space – unterschreibe ich. Ich persönlich habe mich selten so gefürchtet, wie in den ersten Spielstunden dabei.
Resident Evil 7, auch ein echter Banger. Village fand ich auch gruselig. Gruseliger als Resi 2, 3 und 4.
Dann fehlt in der Liste für mich noch Blair Witch, das hat mich auch richtig böse erwischt.
Und bei Layers of Fear kann ich auch nur sagen, dass sich das in mein Grusel-Gedächtnis gebrannt hat mit seinen geilen Gameplay-Mechanismen rund um die sich ständig in deinem Rücken ändernde Welt.
Und bei Outlast 2 (fand ich irgendwie cooler als Teil 1) gibt es auch ordentlich Flitzekacke für alle Horrorfans.
Oh und Visage ist auch echt gut sofern man kein Problem mit Walking Sim hat.
Wobei man RE 7 am besten zum Aufwärmen spielt, bevor man A: I anschmeißt ^^
DS ist für mich eher coole Sci Fi-Action mit ein bisschen Jump Scares, die aber bei mir nie funktionierten – aber die Atmosphäre war immer gut und ich liebe große Raumschiffe.
Ich feiere A: I als den besten AAA Survival Horror aller Zeiten – immer noch! Kann Teil 2 kaum erwarten! Außerdem das mit Abstand beste Spiel des Alien-Franchises.
Kann dir zustimmen. Alien Isolation ist immer noch DAS Über-Horrorspiel. Ein großartiges Spiel in allen Belangen und Fanservice pur. Der zweite Teil wird ein großes Erbe antreten, diesmal habe sogar ich hohe Erwartungen🤣🤣🤣
Super Meat boy 3d . Das wird wieder ein Fest . Bin mal gespannt wie viele Tode man da wieder Stirbt. 😅
Auf Super Meat Boy bin ich gespannt. Hoffentlich gibt’s die coole Replay-Mechanik aus Teil 1 hier auch wieder, bei jeder Ablauf der einzelnen Versuche ins Replay kommt und bei dem dann immer alle Versuche gleichzeitig gezeigt werden. Fleischig matschiges Chaos pur.
Da war bei mir schon index grenzwertig beim ersten Teil 😥
Super Meat Boy 3D ,nö ich will meinen letzten Controller nicht schrotten 😂
LOL, gestern mit RE4 fertig geworden…. mein Resi-Run geht weiter, also RE7 als nächstes.
Dann habe ich eine interessante Reihenfolge mit 2, 3, 8, 4 und dann 7.
Und das beste: Bis ich damit fertig bin, kostet Requiem 20 Euro weniger 😀
Bin mit Crimson Desert beschäftigt.
31.03.2026 – Super Meat Boy 3D (Ultimate) leider noch nicht spielbar ;(
RE 7 war vom Grusel her der beste Teil der Reihe. Aber irgendwann müsste ich mal Requiem spielen und dann bewerte ich das mal neu.