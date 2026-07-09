Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele erweitern das Juli-Angebot

Mit Gears of War: Reloaded und Tamashika erweitert der Xbox Game Pass sein Spieleangebot am heutigen 9. Juli 2026 um zwei weitere Titel. Beide Spiele stehen ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC zur Verfügung.
Den Anfang macht Gears of War: Reloaded, das ab heute für Game Pass Premium verfügbar ist. Nutzer von Game Pass Ultimate und PC Game Pass konnten den Titel bereits vorab spielen.
Ebenfalls neu im Abo ist Tamashika, das ab sofort für Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar ist.
Neue Spiele im Xbox Game Pass am 9. Juli 2026
- Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
- Jetzt mit Game Pass Premium
- Bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- Tamashika (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
- Game Pass Ultimate
- Game Pass Premium
- PC Game Pass
Damit wächst das Xbox-Game-Pass-Angebot im Juli weiter und bietet Abonnenten erneut zwei neue Spiele für Konsole, PC und Cloud-Gaming.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool, später direkt mal reinschauen
Gears Reloaded hab ich schon gezockt, beim anderen Spiel bin ich raus.
Gears kenne ich schon und das andere spricht mich überhaupt nicht an.
Beides für mich uninteressant.
Schon gespielt und das andere ist nix für mich.
Vielleicht schaue ich in Reloaded mal rein
Aber nur vllt., weil Gears mich eigentlich noch nie gepackt hat.
Beim anderen Game schließe ich mich den anderen hier an. Sieht schrecklich aus.
Ein „Banger“ nach dem anderen grad 😁 Wird Zeit, dass Halo Campaign Evolved kommt.
Edel Pass
Kommt im moment nicht wirklich dolles
Nur Gears of War: Reloaded interessant. Ist aber schon lange im GP. ✌🏻 Danke für die Info. 👍🏻