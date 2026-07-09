Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele erweitern das Juli-Angebot

Zwei neue Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass verfügbar.

Mit Gears of War: Reloaded und Tamashika erweitert der Xbox Game Pass sein Spieleangebot am heutigen 9. Juli 2026 um zwei weitere Titel. Beide Spiele stehen ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC zur Verfügung.

Den Anfang macht Gears of War: Reloaded, das ab heute für Game Pass Premium verfügbar ist. Nutzer von Game Pass Ultimate und PC Game Pass konnten den Titel bereits vorab spielen.

Ebenfalls neu im Abo ist Tamashika, das ab sofort für Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar ist.

Neue Spiele im Xbox Game Pass am 9. Juli 2026

Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium Bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Tamashika (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate Game Pass Premium PC Game Pass



Damit wächst das Xbox-Game-Pass-Angebot im Juli weiter und bietet Abonnenten erneut zwei neue Spiele für Konsole, PC und Cloud-Gaming.