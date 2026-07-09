Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele erweitern das Juli-Angebot

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Zwei neue Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass verfügbar.

Mit Gears of War: Reloaded und Tamashika erweitert der Xbox Game Pass sein Spieleangebot am heutigen 9. Juli 2026 um zwei weitere Titel. Beide Spiele stehen ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC zur Verfügung.

Den Anfang macht Gears of War: Reloaded, das ab heute für Game Pass Premium verfügbar ist. Nutzer von Game Pass Ultimate und PC Game Pass konnten den Titel bereits vorab spielen.

Ebenfalls neu im Abo ist Tamashika, das ab sofort für Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar ist.

Neue Spiele im Xbox Game Pass am 9. Juli 2026

  • Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
    • Jetzt mit Game Pass Premium
    • Bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass
  • Tamashika (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC)
    • Game Pass Ultimate
    • Game Pass Premium
    • PC Game Pass

Damit wächst das Xbox-Game-Pass-Angebot im Juli weiter und bietet Abonnenten erneut zwei neue Spiele für Konsole, PC und Cloud-Gaming.

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10 Kommentare Added

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  3. d4wGkw0n 63480 XP Romper Stomper | 09.07.2026 - 06:45 Uhr

    Gears kenne ich schon und das andere spricht mich überhaupt nicht an.

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  6. xS1NN3Dx 28030 XP Nasenbohrer Level 4 | 09.07.2026 - 07:13 Uhr

    Vielleicht schaue ich in Reloaded mal rein
    Aber nur vllt., weil Gears mich eigentlich noch nie gepackt hat.

    Beim anderen Game schließe ich mich den anderen hier an. Sieht schrecklich aus.

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  7. DangerAron 15710 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.07.2026 - 08:25 Uhr

    Ein „Banger“ nach dem anderen grad 😁 Wird Zeit, dass Halo Campaign Evolved kommt.

    0
  9. Vayne1986 66305 XP Romper Domper Stomper | 09.07.2026 - 09:07 Uhr

    Nur Gears of War: Reloaded interessant. Ist aber schon lange im GP. ✌🏻 Danke für die Info. 👍🏻

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