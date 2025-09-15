Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele für diese Woche bestätigt bisher

5 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Im aktuellen Update für den Xbox Game Pass wurde bisher zwei Spiele für die neue Woche bestätigt.

Deep Rock Galactic: Survivor erscheint mit RoadCraft im Xbox Game Pass in der neuen Abo-Woche. Spielerinnen und Spieler dürfen sich also jetzt schon auf RoadCraft und Deep Rock Galactic: Survivor freuen.

Mit dem Action-Survivor aus dem beliebten Deep Rock Galactic-Universum erwartet euch eine Mischung aus Roguelite-Elementen und intensiven Kämpfen. Wie gewohnt kann das Spiel sowohl auf Xbox Series X|S, Xbox One als auch über PC Game Pass gespielt werden.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 16. September 2025 – RoadCraft
  • 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor

Welches der beiden Spiele werdet ihr ausprobieren?

Weitere Neuzugänge für den Xbox Game Pass könnten noch folgen, wurden von Microsoft bislang jedoch nicht offiziell angekündigt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  5. Phex83 124040 XP Man-at-Arms Silber | 15.09.2025 - 07:32 Uhr

    Bin voll in Borderlands 4, da bleibt keine Zeit für anderes

    0

Hinterlasse eine Antwort