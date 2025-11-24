Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass startet mit zwei frischen Titeln in die neue Woche!

Für die neue Woche bestätigt Microsoft zwei weitere Spiele, die das stetig wachsende Xbox-Game-Pass-Angebot bereichern.

Ab dem 25. November 2025 erweitern Banishers: Ghosts of New Eden und Kill It With Fire! 2 das Portfolio und bedienen ganz unterschiedliche Spielerinteressen.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint für Cloud, PC und Xbox Series X|S und bringt eine düstere Fantasywelt, emotionale Entscheidungen und intensive Action auf alle Game-Pass-Plattformen. Der Titel zählt zu den meistgesuchten Action-RPG-Neuheiten im Xbox-Kosmos und dürfte sowohl auf Konsole als auch im PC Game Pass für hohe Abrufzahlen sorgen.

Kill It With Fire! 2 startet ebenfalls am 25. November im Game Pass und steht euch im Cloud-Gaming, auf Xbox-Konsolen und auf PC bereit.

Die Mischung aus Chaos, schwarzem Humor und ungewöhnlichen Tools zur Schädlingsbekämpfung schafft ein lockeres, actionreiches Spielerlebnis, das im Xbox-Store häufig zu den Überraschungshits zählt und starkes SEO-Potenzial im Bereich Xbox Series X|S Games, Indie-Releases und Game-Pass-Neuzugänge bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole nd PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit diesen beiden Veröffentlichungen unterstreicht Microsoft erneut die Strategie, jede Woche neue Genres und Spielstile in den Xbox Game Pass zu integrieren und Spielern auf PC, Cloud und Konsole vielfältige Erlebnisse zu liefern, die für konstante Reichweite und hohe Relevanz in der Gaming-Community sorgen.

Darüber hinaus gab es gleich zwei Xbox Game Pass-Überraschungen in dieser Woche und neun Ankündigungen, die es direkt zur Veröffentlichung ins Abo schaffen werden.