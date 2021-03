Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele in dieser Woche verfügbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass bietet euch auch diese Woche wieder neue Spiele an.

In der neuen Woche erwarten euch gleich zwei neue Spiele im Xbox Game Pass. Dazu wurde bekannt gegeben, dass über 20 weitere Spiele direkt zur Veröffentlichung im Abonnement landen werden und Microsoft weiter eng mit Square Enix zusammenarbeitet, um weitere Spiele für den Xbox Game Pass zu ermöglichen.

Ein großer Titel erscheint bereits am 01. April 2021 – und ist ganz sicher kein Aprilscherz: Outriders! Der neue Shooter von People Can Fly kann jeder von euch im Xbox Game Pass vom ersten Tag an spielen. Wer dazu kein Xbox Game Pass-Abo hat, der kann sich jetzt die Ultimate-Mitgliedschaft für nur 1,- Euro sichern. Outriders für 1,- Euro!

Xbox Game Pass

30.03.2021 – Narita Boy (Cloud, Xbox und PC)

01.04.2021 – Outriders (Cloud und Xbox) – Pre-Load via Xbox App

Falls ihr dazu neue Spiele oder Controller benötigt, dann schaut mal bei dem ersten Aufgebot des Xbox Spring Sales 2021 vorbei.