Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele landen heute im Abo

Im Xbox Game Pass stehen heute zwei neue Titel bereit, die ihr direkt auf Xbox Series X/S, Xbox One, PC und in der Cloud spielen könnt. Der März 2026 bekommt damit einen kräftigen Schub an Abwechslung.
Construction Simulator
Der Construction Simulator ist ab dem 10. März 2026 im Abo und lässt euch auf Xbox, PC und in der Cloud schwere Maschinen steuern. Ihr baut Straßen, Häuser und Großprojekte und arbeitet euch vom kleinen Auftrag bis zum Mega‑Bauvorhaben vor.
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Cyberpunk 2077
Ebenfalls ab dem 10. März 2026 könnt ihr Cyberpunk 2077 über Cloud und Konsole zocken. Der Sci‑Fi‑Blockbuster bringt euch nach Night City und bietet eine riesige Open World voller Missionen, Kämpfe und Entscheidungen.
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
Ich habe es zwar bereits gestern unter einen anderen Artikel geschrieben, aber wer schon immer mal Johnny Silverhand aus Cyberpunk 2077 im echten Leben treffen wollte und in Köln, Hamburg oder Berlin wohnt, hat dieses Jahr im Sommer die Chance, Keanu Reeves mit seiner Band DOGSTAR live in Concert zu erleben. Die Tour startet in Deutschland im Juni.