Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele landen heute im Abo

Zwei neue Spiele landen heute im Abo – frischer Nachschub für März im Xbox Game Pass.

Im Xbox Game Pass stehen heute zwei neue Titel bereit, die ihr direkt auf Xbox Series X/S, Xbox One, PC und in der Cloud spielen könnt. Der März 2026 bekommt damit einen kräftigen Schub an Abwechslung.

Construction Simulator

Der Construction Simulator ist ab dem 10. März 2026 im Abo und lässt euch auf Xbox, PC und in der Cloud schwere Maschinen steuern. Ihr baut Straßen, Häuser und Großprojekte und arbeitet euch vom kleinen Auftrag bis zum Mega‑Bauvorhaben vor.

Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Cyberpunk 2077

Ebenfalls ab dem 10. März 2026 könnt ihr Cyberpunk 2077 über Cloud und Konsole zocken. Der Sci‑Fi‑Blockbuster bringt euch nach Night City und bietet eine riesige Open World voller Missionen, Kämpfe und Entscheidungen.

Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium