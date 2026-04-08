Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele mit Essential im Abo abrufbar

Xbox Game Pass erweitert heute das Angebot für die Essential-Abonnenten mit diesen beiden Spielen.

Ab heute erhalten Abonnenten von Xbox Game Pass Essential zwei weitere Neuzugänge für ihre Bibliothek. Mit dabei sind Warhammer Vermintide 2 sowie DayZ, die unterschiedliche Spielerfahrungen auf Konsole, Cloud und PC bieten.

In Warhammer Vermintide 2 schließen sich Spieler zusammen, um gemeinsam gegen die Mächte des Chaos und die Skaven anzutreten. Der Koop-Fokus steht dabei klar im Vordergrund und bietet intensive Gefechte in einer düsteren Fantasy-Welt.

DayZ hingegen versetzt Spieler in eine postapokalyptische Umgebung, in der infizierte Gegner und andere Überlebende gleichermaßen zur Gefahr werden. Der Titel setzt auf ein offenes Survival-Erlebnis, bei dem Ressourcenmanagement und Vorsicht entscheidend sind.