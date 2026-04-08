Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele mit Essential im Abo abrufbar

Ab heute erhalten Abonnenten von Xbox Game Pass Essential zwei weitere Neuzugänge für ihre Bibliothek. Mit dabei sind Warhammer Vermintide 2 sowie DayZ, die unterschiedliche Spielerfahrungen auf Konsole, Cloud und PC bieten.
In Warhammer Vermintide 2 schließen sich Spieler zusammen, um gemeinsam gegen die Mächte des Chaos und die Skaven anzutreten. Der Koop-Fokus steht dabei klar im Vordergrund und bietet intensive Gefechte in einer düsteren Fantasy-Welt.
DayZ hingegen versetzt Spieler in eine postapokalyptische Umgebung, in der infizierte Gegner und andere Überlebende gleichermaßen zur Gefahr werden. Der Titel setzt auf ein offenes Survival-Erlebnis, bei dem Ressourcenmanagement und Vorsicht entscheidend sind.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz nett um mal beide Spiele auszuprobieren.
Vermintide 2 kann man sich anschauen, wenn man sowas wie L4D mag.
ist DAY Z cool ?
Supercool
Da muss man schon Bock drauf haben. Die Steuerung ist kacke, es spielt sich wie mit Stock-Im-Arsch, dauernd ist alles schon leergelootet und die menschlichen Gegner spielen das schon so lange, dass du keine Schnitte mehr gegen sie hast. Das war zumindest mein Erlebnis, vielleicht ist das nicht repräsentativ für jeden.
Vermintide fand ich stark
Vermintide 2 ist ein sehr gutes Spiel 👍🏻
Das ist gut.
DayZ ist eigentlich ziemlich cool
Ich werde mir die Essential-Games dann im Mai genauer ansehen, da habe ich dann kein Ultimate mehr.
Ja cool 👍🏼