Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele mit Essential im Abo abrufbar

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Xbox Game Pass erweitert heute das Angebot für die Essential-Abonnenten mit diesen beiden Spielen.

Ab heute erhalten Abonnenten von Xbox Game Pass Essential zwei weitere Neuzugänge für ihre Bibliothek. Mit dabei sind Warhammer Vermintide 2 sowie DayZ, die unterschiedliche Spielerfahrungen auf Konsole, Cloud und PC bieten.

In Warhammer Vermintide 2 schließen sich Spieler zusammen, um gemeinsam gegen die Mächte des Chaos und die Skaven anzutreten. Der Koop-Fokus steht dabei klar im Vordergrund und bietet intensive Gefechte in einer düsteren Fantasy-Welt.

DayZ hingegen versetzt Spieler in eine postapokalyptische Umgebung, in der infizierte Gegner und andere Überlebende gleichermaßen zur Gefahr werden. Der Titel setzt auf ein offenes Survival-Erlebnis, bei dem Ressourcenmanagement und Vorsicht entscheidend sind.

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11 Kommentare Added

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  2. Drakeline6 206335 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.04.2026 - 07:14 Uhr

    Vermintide 2 kann man sich anschauen, wenn man sowas wie L4D mag.

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    • RappScallion 33720 XP Bobby Car Geisterfahrer | 08.04.2026 - 09:57 Uhr
      Antwort auf EktomorfRoman

      Da muss man schon Bock drauf haben. Die Steuerung ist kacke, es spielt sich wie mit Stock-Im-Arsch, dauernd ist alles schon leergelootet und die menschlichen Gegner spielen das schon so lange, dass du keine Schnitte mehr gegen sie hast. Das war zumindest mein Erlebnis, vielleicht ist das nicht repräsentativ für jeden.

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  8. maxl01aut1977 41295 XP Hooligan Krauler | 08.04.2026 - 09:48 Uhr

    Ich werde mir die Essential-Games dann im Mai genauer ansehen, da habe ich dann kein Ultimate mehr.

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