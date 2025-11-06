Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele sind ab heute neu im Abo

Ab heute erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot um zwei neue Spiele im Abo!

Am 6. November 2025 erscheinen zwei neue Spiele im Xbox Game Pass und stehen ab sofort für Abonnenten bereit. Mit Egging On und Whiskerwood erhalten Spielerinnen und Spieler zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen charmante Neuzugänge.

Egging On ist jetzt für Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar und kann mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass gespielt werden. Das Spiel bietet humorvolles, actionreiches Gameplay und lädt dazu ein, in verrückten Situationen Geschick und Timing zu beweisen.

Whiskerwood richtet sich an Fans von liebevoll gestalteten Aufbauspielen und Fantasy-Abenteuern. Der Titel ist exklusiv für den PC Game Pass und Game Pass Ultimate verfügbar und entführt euch in eine märchenhafte Welt voller tierischer Bewohner, handgefertigter Umgebungen und entspannender Spielmechaniken.

Mit Egging On und Whiskerwood setzt der Xbox Game Pass seine starke November-Auswahl fort und bietet euch erneut eine abwechslungsreiche Mischung aus Spaß, Kreativität und Abenteuer.

Was werdet ihr ausprobieren?