Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele starten heute im Premium-Abo

Der Xbox Game Pass legt heute direkt mit zwei neuen Spielen nach. Ab dem 18. März 2026 stehen South of Midnight und The Alters für Premium-.Abonnenten bereit und erweitern das Angebot um zwei sehr unterschiedliche, aber spannende Erlebnisse.
Mit South of Midnight erwartet euch ein atmosphärisches Abenteuer, das euch in eine mystische Welt voller Geheimnisse entführt. Das Spiel setzt auf eine starke Inszenierung und eine besondere Erzählweise, die euch durch eine außergewöhnliche Umgebung führt.
The Alters hingegen bietet ein völlig anderes Konzept. Hier dreht sich alles um Entscheidungen, Identität und Überleben. Ihr erschafft alternative Versionen eurer selbst und müsst lernen, mit den Konsequenzen eurer Entscheidungen umzugehen, während ihr euch durch eine herausfordernde Umgebung kämpft.
Xbox Game Pass – März 2026
- 18. März 2026 – South of Midnight (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass
- 18. März 2026 – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass
Beide Titel stehen ab heute für Premium-Game Pass-Abonnements zur Verfügung und können direkt heruntergeladen oder gestreamt werden. Damit baut Microsoft das Angebot weiter aus und liefert erneut frische Inhalte für Abonnenten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
waren die nicht beide schon mal drin?
In Ultimate und PC Game Pass, jetzt gibt es die beiden auch im Premium Abo.
ah ok, Danke.
Schön für Premium Abo Besitzer.
Mit South of Midnight bekommen die Premium Abonnenten ein großartiges Spiel mit einem tollen Artstyle, Setting und Soundtrack🙂
Beides nichts für mich.
Beide games eher mehh
Mir hat „The Alters“ Spaß gemacht, war was anderes, verpackt in einer desolaten, düsteren Stimmung. Die Mechanik war für mich anfangs sehr anspruchsvoll da ich die Art von Game nicht kannte. Aber nach ein paar Stunden klappt es dann schon 🙂
The Alters schaue ich mir mal an weil ich noch nie etwas davon gehört habe.