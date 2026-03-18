Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele starten heute im Premium-Abo

Zwei neue Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass Premium verfügbar!

Der Xbox Game Pass legt heute direkt mit zwei neuen Spielen nach. Ab dem 18. März 2026 stehen South of Midnight und The Alters für Premium-.Abonnenten bereit und erweitern das Angebot um zwei sehr unterschiedliche, aber spannende Erlebnisse.

Mit South of Midnight erwartet euch ein atmosphärisches Abenteuer, das euch in eine mystische Welt voller Geheimnisse entführt. Das Spiel setzt auf eine starke Inszenierung und eine besondere Erzählweise, die euch durch eine außergewöhnliche Umgebung führt.

The Alters hingegen bietet ein völlig anderes Konzept. Hier dreht sich alles um Entscheidungen, Identität und Überleben. Ihr erschafft alternative Versionen eurer selbst und müsst lernen, mit den Konsequenzen eurer Entscheidungen umzugehen, während ihr euch durch eine herausfordernde Umgebung kämpft.

Xbox Game Pass – März 2026

18. März 2026 – South of Midnight (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass

18. März 2026 – The Alters (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Beide Titel stehen ab heute für Premium-Game Pass-Abonnements zur Verfügung und können direkt heruntergeladen oder gestreamt werden. Damit baut Microsoft das Angebot weiter aus und liefert erneut frische Inhalte für Abonnenten.