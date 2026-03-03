Xbox Game Pass: Zwei Rollenspiel-Schwergewichte starten heute im Abo

8 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Zwei Rollenspiel-Schwergewichte starten heute im Xbox Game Pass-Abo!

Der März beginnt im Xbox Game Pass-Abonnement mit zwei bekannten Namen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während ein Klassiker der japanischen Rollenspielgeschichte zurückkehrt, setzt ein mittelalterliches Abenteuer auf realistische Inszenierung und historische Atmosphäre.

Ab dem 03.03.2026 ist Final Fantasy III für Cloud, Xbox Series X|S und PC im Xbox Game Pass verfügbar. Der Titel ist für Game Pass Ultimate, Premium sowie PC Game Pass enthalten und erweitert das Rollenspielangebot im Abo um einen traditionsreichen Serienableger.

Ebenfalls ab heute steht Kingdom Come Deliverance II für Cloud, Xbox Series X|S und PC bereit. Auch dieser Titel ist Bestandteil von Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass. Die Fortsetzung knüpft an das mittelalterliche Szenario des Vorgängers an und setzt auf eine umfangreiche Rollenspielstruktur.

Xbox Game Pass – März 2026

  • 03. März 2026 – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 03. März 2026 – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit diesen beiden Neuerscheinungen erweitert Microsoft sein März Line up direkt zum Monatsstart und ergänzt das Abo um zwei umfangreiche Rollenspielerlebnisse für Konsole, PC und Cloud.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Worms 3720 XP Beginner Level 2 | 03.03.2026 - 06:48 Uhr

    Wow! Kingdome come und evtl Cyper Punk. Einfach der Hammer. Gamepass lohnt sich momentan.

    0
  3. Ralle89 95260 XP Posting Machine Level 3 | 03.03.2026 - 06:48 Uhr

    Ich muss erstmal was zu ende spielen bevor ich was neues starte aber Kingdom come deliverance 2 läuft mir ja nicht weg 😅

    0
  6. Vayne1986 35915 XP Bobby Car Raser | 03.03.2026 - 08:30 Uhr

    Wünsche allen viel Spaß mit Kingdom Come Deliverence II & Final Fantasy III. 🙂
    Bin gespannt heute auf die 1. März Welle Ankündigung. ✌🏻

    0
  7. DangerAron 12270 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 03.03.2026 - 08:57 Uhr

    Da ich gerade erst Cyberpunk inkl. Phantom Liberty durchgezogen habe, hab ich eigentlich keine Muße für ein weiteres Schwergewicht in dem Genre…Aber Kingdom Come 2 ist halt echt verlockend. Hmm…First World Problems 😅

    0
  8. Bratenbengel 26875 XP Nasenbohrer Level 3 | 03.03.2026 - 09:14 Uhr

    Final Fantasy III natürlich, aber erst muss ich II beenden.
    RE Requiem hat Vorrang 👍🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort