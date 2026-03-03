Xbox Game Pass: Zwei Rollenspiel-Schwergewichte starten heute im Abo

Der März beginnt im Xbox Game Pass-Abonnement mit zwei bekannten Namen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während ein Klassiker der japanischen Rollenspielgeschichte zurückkehrt, setzt ein mittelalterliches Abenteuer auf realistische Inszenierung und historische Atmosphäre.
Ab dem 03.03.2026 ist Final Fantasy III für Cloud, Xbox Series X|S und PC im Xbox Game Pass verfügbar. Der Titel ist für Game Pass Ultimate, Premium sowie PC Game Pass enthalten und erweitert das Rollenspielangebot im Abo um einen traditionsreichen Serienableger.
Ebenfalls ab heute steht Kingdom Come Deliverance II für Cloud, Xbox Series X|S und PC bereit. Auch dieser Titel ist Bestandteil von Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass. Die Fortsetzung knüpft an das mittelalterliche Szenario des Vorgängers an und setzt auf eine umfangreiche Rollenspielstruktur.
Xbox Game Pass – März 2026
- 03. März 2026 – Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 03. März 2026 – Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Mit diesen beiden Neuerscheinungen erweitert Microsoft sein März Line up direkt zum Monatsstart und ergänzt das Abo um zwei umfangreiche Rollenspielerlebnisse für Konsole, PC und Cloud.
