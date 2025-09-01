Xbox Game Pass: Zwei spannende Neuzugänge für die neue Woche bekannt

In der ersten Septemberwoche 2025 erwarten euch zwei spannende Neuzugänge im Xbox Game Pass.
Am 4. September erscheint Hollow Knight: Silksong für Xbox Series X|S, PC und Cloud. In dieser lang erwarteten Fortsetzung des gefeierten Metroidvania-Titels übernehmt ihr die Rolle von Hornet und erkundet das geheimnisvolle Königreich Pharloom.
Das Spiel bietet überarbeitete Kampfmechaniken, neue Fähigkeiten und eine düstere, atmosphärische Welt, die euch direkt ab dem ersten Tag im Game Pass zur Verfügung steht.
Xbox Game Pass – September 2025
- 04. September 2025 – Hollow Knight: Silksong
- 05. September 2025 – EA SPORTS NHL 26 Trial-Version
Bereits am 5. September folgt die zehnstündige Testversion von EA SPORTS NHL 26 über EA Play für Xbox Series X|S. Diese bietet euch einen ersten Einblick in die neue Eishockey-Saison mit aktualisierten Teams, verbesserten Animationen und neuen Gameplay-Features.
Die Trial-Version ermöglicht euch, das Spiel vor dem offiziellen Release ausgiebig zu testen und erste Matches auf dem virtuellen Eis zu bestreiten.
Diese beiden Titel bilden den Auftakt zu einem abwechslungsreichen Spielemonat im Xbox Game Pass, der euch sowohl atmosphärisches Einzelspieler-Gameplay als auch sportliche Herausforderungen bietet. Weitere Veröffentlichungen für den September werden in den kommenden Tagen erwartet.
Welches der beiden bereits bekannten Spiele für diese Woche werdet ihr ausprobieren?
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info👍aber für mich sind die zwei Games nicht so interessant🙄.Macht aber nix weil ich noch mit Gears of War: Reloaded🥰und noch ein paar anderen Games beschäftigt bin🎮😉✌️.
Irgendwie hat der 1. Hollowknight nicht bei mir gezündet, obwohl ich das Genre liebe. Aber klar reinschauen werde ich hier!
Silk Song wird mega 🙂
nix für mixh dabei.
Zum Glück muss ich sagen 😀
Hab noch so viel rumliegen 😀
Ich dachte die ganze Zeit, Hollow Knight kommt am 5.9. Hoffentlich bekomme ich Hexen vorher noch fertig.🤔
NHL 26 werde ich testen.
Hollow Knight: Silksong wird auf jeden Fall gezockt.
Die Woche wird extrem heftig… Und das einzige Spiel welches bei mir Priorität hat ist im Gamepass. Läuft 😄
Beides nichts für mich, was gut ist. Es gibt genug nachzuholen wegen dem Zeitfresser Diablo IV.