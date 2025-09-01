Xbox Game Pass: Zwei spannende Neuzugänge für die neue Woche bekannt

Start in den neuen Spielemonat September: Xbox Game Pass bringt Action und Atmosphäre!

In der ersten Septemberwoche 2025 erwarten euch zwei spannende Neuzugänge im Xbox Game Pass.

Am 4. September erscheint Hollow Knight: Silksong für Xbox Series X|S, PC und Cloud. In dieser lang erwarteten Fortsetzung des gefeierten Metroidvania-Titels übernehmt ihr die Rolle von Hornet und erkundet das geheimnisvolle Königreich Pharloom.

Das Spiel bietet überarbeitete Kampfmechaniken, neue Fähigkeiten und eine düstere, atmosphärische Welt, die euch direkt ab dem ersten Tag im Game Pass zur Verfügung steht.

Xbox Game Pass – September 2025

04. September 2025 – Hollow Knight: Silksong

05. September 2025 – EA SPORTS NHL 26 Trial-Version

Bereits am 5. September folgt die zehnstündige Testversion von EA SPORTS NHL 26 über EA Play für Xbox Series X|S. Diese bietet euch einen ersten Einblick in die neue Eishockey-Saison mit aktualisierten Teams, verbesserten Animationen und neuen Gameplay-Features.

Die Trial-Version ermöglicht euch, das Spiel vor dem offiziellen Release ausgiebig zu testen und erste Matches auf dem virtuellen Eis zu bestreiten.

Diese beiden Titel bilden den Auftakt zu einem abwechslungsreichen Spielemonat im Xbox Game Pass, der euch sowohl atmosphärisches Einzelspieler-Gameplay als auch sportliche Herausforderungen bietet. Weitere Veröffentlichungen für den September werden in den kommenden Tagen erwartet.

Welches der beiden bereits bekannten Spiele für diese Woche werdet ihr ausprobieren?