Xbox Game Pass: Zwei starke Spiele starten in der neuen Woche

In der kommenden Woche erweitert Microsoft das Xbox Game Pass-Angebot um zwei frische Titel, die euch sowohl erzählerisch als auch spielerisch neue Impulse bieten.

Ab dem 25. November 2025 steht Banishers: Ghosts of New Eden über Cloud, PC und Xbox Series X|S zur Verfügung und stärkt damit erneut das Line-up an hochwertigen Action-RPGs im Xbox-Ökosystem.

Der Titel setzt auf eine atmosphärische Geisterwelt, intensive Story-Elemente und charaktergetriebenes Gameplay, das auf Xbox-Konsolen sowie im PC Game Pass besonders gut ankommt und regelmäßig hohe Suchanfragen im Bereich Xbox Games, RPGs und Game-Pass-Neuzugänge erzeugt.

Ebenfalls ab dem 25. November ist Kill It With Fire! 2 im Xbox Game Pass spielbar. Der humorvolle Actiontitel startet im Cloud-Gaming, auf Konsole und PC und dürfte durch seine chaotischen Situationen sowie die kreativen Werkzeuge zur Insektenjagd für hohe Aufmerksamkeit in der Xbox-Community sorgen.

Die Veröffentlichung in mehreren Game-Pass-Stufen wie Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass erschließt eine breite Zielgruppe und sorgt entsprechend für starke SEO-Relevanz im Bereich Xbox Series X|S Spiele, Game-Pass-Updates und neue Releases.

Xbox Game Pass – November 2025

25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole nd PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit diesen beiden Neuzugängen stärkt der Xbox Game Pass seine Position als eine der beliebtesten Gaming-Abonnements auf PC und Xbox und bietet Spielern neue Abenteuer, die plattformübergreifend für anhaltende Aktivität und Reichweite sorgen.

Darüber hinaus gab es gleich zwei Xbox Game Pass-Überraschungen in dieser Woche und neun Ankündigungen, die es direkt zur Veröffentlichung ins Abo schaffen werden.