Xbox Game Pass: Zwei Strategiespiele überraschend im Abo

Aus dem Ubisoft+ Classic Katalog sind zwei Strategiespiele im Xbox Game Pass überraschend aufgenommen worden.

Im Xbox Game Pass wurden heute überraschend zwei weitere Spiele gesichtet. Sie stammen aus dem Classic-Katalog von Ubisoft+ und sind somit für Xbox Game Pass Abonnenten mit Ultimate-Tarif abrufbar.

Bei den beiden Klassikern handelt es sich um die rundenbasierten Strategiespiele Heroes of Might and Magic II Gold Edition und Heroes of Might and Magic 3 Complete Edition.

Sie sind für Ultimate-Abonnenten nur über den PC spielbar.

Danke an Gunslinger für den Hinweis zu dieser Meldung.