Xbox Game Pass: Zwei Strategiespiele überraschend im Abo

Im Xbox Game Pass wurden heute überraschend zwei weitere Spiele gesichtet. Sie stammen aus dem Classic-Katalog von Ubisoft+ und sind somit für Xbox Game Pass Abonnenten mit Ultimate-Tarif abrufbar.
Bei den beiden Klassikern handelt es sich um die rundenbasierten Strategiespiele Heroes of Might and Magic II Gold Edition und Heroes of Might and Magic 3 Complete Edition.
Sie sind für Ultimate-Abonnenten nur über den PC spielbar.
Danke an Gunslinger für den Hinweis zu dieser Meldung.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Spiele sind auch im günstigeren PC Game Pass
Die Reihe bräuchte echt mal ein Konsolen Release 🥺
Die habe ich mir letzte Woche beide zusammen für 7.50€ auf meinem Laptop gekauft.
Beide gehören bis heute zu den besten geilsten Games des Genre, habe in den letzten 3 Wochen die HOMM2 Kampangen wieder durchgespielt, habe in den beiden Titel locker 5.000 Stunden versenkt.
Olden Era steht vor der Tür 🤩🤗
Hast du schon mal bei songs of conquest reingeschaut? Das Game bringt das feeling der alten HoMM-Teile richtig gut rüber.
HoMM 2 und 3 hatte ich mir schon vor längerer Zeit für ganz kleines Geld bei GoG geholt.
Hatte ich mir mal angeschaut, dann vergessen, habe aber erst seid 3 Monaten wieder einen Arbeitslaptop und HOMM2/3 gleich drauf gemacht 😁, SoC sieht richtig gut aus, habe ich mir gleich einmal auf die Wunschliste gesetzt, werde ich definitiv spielen, danke für die Erinnerung 😊.
Ich warte schon sehnsüchtig auf HOMM Olden Era 🤗☺️.
„Ich warte schon sehnsüchtig auf HOMM Olden Era“
Auf Steam gibt es eine Demo
Ich habe bisschen untertrieben, 10.000 Stunden müssten es locker sein 😅
Danke für deinen Service 👀👐🏻🤣
Nie gespielt, müsste mir das bei Gelegenheit mal ansehen.
Kannst du etwas mit Strategie Spielen anfangen, also Rundenkämpfe (aber nicht so wie FF und co), müsstest dir mal anschauen in einem Video.
Wenn dir Burg aufbauen – Einheiten upgraden und Rundenkämpfe gefallen, dann gibt es keine besseren Spiele dafür.
Ich würde Teil 2 empfehlen, wegen der Grafik und dem Einstieg, Teil 3 ist objektiv durch Komfort und Möglichkeiten das bessere Game, aber beide sind hervorragende Meilensteine der Gaming Geschichte und Meisterwerke ❤️
Jetzt muss ich eine Runde auf dem Laptop spielen, sind auch überall günstig zu bekommen, meist unter 10€, sind auch deutlich besser als die nachfolgenden Teile (andere Studio – Puplisher).
Man merkt dem Spiel fast nicht an, das es 30 Jahre alt ist 😁
Werde es mir merken, danke 🤚.
Davon habe ich ganz früher mal was gespielt, habe es als sehr spaßig abgespeichert
Kein Interesse.
Leider ohne achievements ☹️
Schade wieder nur pc