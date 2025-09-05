Xbox Game Pass: Zwei Überraschungen im Abo

Im Xbox Game Pass sind diese beiden Spiele überraschend im Abo gelandet.

Nicht auf der Liste der angekündigten Spiele für September stand ein Spiel aus dem Hause Ubisoft.

Immortals: Fenyx Rising wurde ohne Vorankündigung überraschend in den Xbox Game Pass aufgenommen. Es war bereits 2022 schon einmal abrufbar.

Im Open-World-Actionspiel spielt ihr den Halbgott Fenyx, der mit seinen Kräften versucht, die griechischen Götter zu retten.

Ihr könnt Immortals: Fenyx Rising mit eurem Abo auf Konsole und PC spielen.

Darüber hinaus wird unter den zuletzt hinzugefügten Spielen neuerdings auch Age of Mythology: Retold gelistet. Das Strategiespiel ist bereits für Ultimate-Abonnenten seit seinem Release im September 2024 im Abo enthalten.

Die Aufnahme unter den zuletzt hinzugefügten Spielen deutet darauf hin, dass Age of Mythology: Retold jetzt auch mit Game Pass Standard abrufbar ist.

Testen konnten wir dies aber nicht. Lasst es uns daher gerne in den Kommentaren wissen, ob dies der Fall ist oder nicht.