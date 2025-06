Xbox Game Pass: Zwei weitere Spiele ab heute im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass-Abonnenten bekommen heute zwei weitere Spiele im Abo und können sich in neue Abenteuer stürzen!

Xbox Game Pass-Abonnenten bekommen auch heute wieder zwei neue Spiele im Abo angeboten! Barbie Project Friendship, ein charmantes Abenteuer, das euch in die Welt von Barbie entführt und Kingdom: Two Crowns, die beliebte Strategie-Simulation, in der ihr euer eigenes Königreich aufbauen und verteidigen müsst.

Heute gibt es also wieder frischen Nachschub für Xbox Game Pass-Abonnenten!

Xbox Game Pass – Juni 2025

09. Juni 2025 – Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 Foundry Demo

10. Juni 2025 – Rainbow Six Siege X

10. Juni 2025 – Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition (Cloud, PC, und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

11. Juni 2025 – Barbie Project Friendship (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

11. Juni 2025 – Kingdom: Two Crowns (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der beiden neuen Spiele werdet ihr im Abo spielen? Barbie Project Friendship oder Kingdom: Two Crowns?