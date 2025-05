Xbox Game Pass: Zwei weitere Spiele-Kracher ab heute im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit dem heutigen Tag erweitert Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass erneut um zwei spannende Titel, die euch auf ganz unterschiedliche Abenteuer mitnehmen.

Ab dem 8. Mai 2025 könnt ihr sowohl Revenge of the Savage Planet als auch TMNT: Mutants Unleashed über das Game-Pass-Abo erleben – je nach Plattformwahl in der Cloud, auf Konsole oder PC.

Xbox Game Pass – Mai 2025

08. Mai 2025 – Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

08. Mai 2025 – TMNT: Mutants Unleashed (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wenn ihr also neue Abenteuer sucht, lohnt sich heute definitiv ein Blick in eure Xbox Game Pass-Bibliothek.

Welches Spiel werdet ihr ausprobieren?