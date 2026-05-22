Xbox Game Studios Shop: Neue Plattform für Merchandise zu großen Xbox-Marken

Microsoft eröffnet mit dem Xbox Game Studios Shop eine neue Plattform für offizielles Merchandise.

Mit dem neuen Xbox Game Studios Shop erweitert Microsoft sein Angebot und schafft eine zentrale Anlaufstelle für offizielles Merchandise rund um bekannte Marken wie Halo, Forza, Gears of War und Fable.

Der frisch gestartete Online-Shop bündelt eine wachsende Auswahl an Produkten, die von klassischen Sammlerstücken bis hin zu Alltagsgegenständen reicht. Dazu zählen unter anderem Kleidung wie T-Shirts und Hoodies, aber auch Accessoires wie Trinkgefäße und weitere Fanartikel.

Zum Start ist das Sortiment bewusst als erste Kollektion angelegt, die im Laufe der Zeit erweitert werden soll. Microsoft plant, neue Produkte regelmäßig im Umfeld großer Spieleveröffentlichungen und Events hinzuzufügen. Gleichzeitig soll das Angebot anhand von Nutzerfeedback kontinuierlich angepasst und verbessert werden.

Der Xbox Game Studios Shop ergänzt bestehende Plattformen wie den Blizzard Gear Store, den Call of Duty Shop, den Bethesda Gear Store sowie den Minecraft Shop. Damit wird das Merchandise-Angebot unter dem Xbox-Dach weiter ausgebaut und stärker gebündelt.

Weitere Details und neue Inhalte sollen im Verlauf des Jahres folgen, während Microsoft den Shop schrittweise erweitert.

Mit dem neuen Angebot wird der bisherige Xbox Gear Shop ersetzt, der im August 2025 vorerst geschlossen wurde. Auch der neue Xbox Game Studios Shop versendet sein Angebot nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.