Xbox Game Studios Shop: Neue Plattform für Merchandise zu großen Xbox-Marken

Mit dem neuen Xbox Game Studios Shop erweitert Microsoft sein Angebot und schafft eine zentrale Anlaufstelle für offizielles Merchandise rund um bekannte Marken wie Halo, Forza, Gears of War und Fable.
Der frisch gestartete Online-Shop bündelt eine wachsende Auswahl an Produkten, die von klassischen Sammlerstücken bis hin zu Alltagsgegenständen reicht. Dazu zählen unter anderem Kleidung wie T-Shirts und Hoodies, aber auch Accessoires wie Trinkgefäße und weitere Fanartikel.
Zum Start ist das Sortiment bewusst als erste Kollektion angelegt, die im Laufe der Zeit erweitert werden soll. Microsoft plant, neue Produkte regelmäßig im Umfeld großer Spieleveröffentlichungen und Events hinzuzufügen. Gleichzeitig soll das Angebot anhand von Nutzerfeedback kontinuierlich angepasst und verbessert werden.
Der Xbox Game Studios Shop ergänzt bestehende Plattformen wie den Blizzard Gear Store, den Call of Duty Shop, den Bethesda Gear Store sowie den Minecraft Shop. Damit wird das Merchandise-Angebot unter dem Xbox-Dach weiter ausgebaut und stärker gebündelt.
Weitere Details und neue Inhalte sollen im Verlauf des Jahres folgen, während Microsoft den Shop schrittweise erweitert.
Mit dem neuen Angebot wird der bisherige Xbox Gear Shop ersetzt, der im August 2025 vorerst geschlossen wurde. Auch der neue Xbox Game Studios Shop versendet sein Angebot nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ernsthaft jetzt? Sowas steht im Vordergrund? Und all die items erinnern mich an den Ubisoft Shop der vor Jahrzehnten eröffnet wurde wo Figuren Tassen und T-Shirts von Enzio und anderen Characteren zu Unsummen angeboten wurden. Square Enix hätte dann auch nachgezogen. Und nun eine dekade später kommt Xbox damit an? Wenn alle Elektroauto fahren erfindet Xbox noch das Rad.
Bei Halo Stuff bin ich immer dabei.
Ich sammel nur Halo, Dragon Ball und Mortal Kombat Merch kaufe ich gerne. 😂🤙🏻
Ansonsten nur Haizeugs
Hab noch nie irgendwas in der Richtung gekauft, bei aller Fanliebe aber das meiste Zeug gefällt mir eh nicht, hab da meinen eigenen Style.