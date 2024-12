Xbox Game Studios: 2025 Releases intern nicht verzögert – Gerücht

Autor:, in / Xbox Game Studios

Avowed, South of Midnight, DOOM The Dark Ages, Fable 4 und The Outer Worlds 2 sind fünf Spiele, die Microsoft offiziell für einen Release im Jahr 2025 angekündigt hat. Letzteres überraschte mit der geplanten Veröffentlichung im kommenden Jahr, immerhin hat Obsidian schon mit Avowed ein Rollenspiel im Feuer.

Dass The Outer Worlds 2 schon im nächsten Jahr erscheinen soll, ist auf die Verschiebung eines großen Xbox-Spiels für 2025 zurückzuführen, wie Jeff Grubb von Giant Bomb behauptet. Grubb spekuliert, es könnte sich um Perfect Dark oder Fable 4 handeln, die das 2025-Zeitfenster nicht einhalten werden. Im Falle von Perfect Dark gibt es ohnehin keine offizielle Angabe über einen Release.

NateTheHate widerspricht dem allerdings. Der prominente Leaker sagt, The Outer Worlds 2 im Jahr 2025 herauszubringen, sei eigentlich schon im letzten Jahr geplant gewesen und nicht, weil ein anderes Spiel verschoben wurde.

Microsoft habe zudem bisher intern kein Spiel der Xbox Game Studios verschoben, das öffentlich ein 2025-Zeitfenster erhalten halt, so der Leaker weiter.

Inwieweit die Gerüchte zutreffen, weiß natürlich nur Microsoft. Das kommenden Jahr wird Microsoft aber zweifelsohne einiges auffahren. Die Release-Karten neu verteilen könnte höchstens Grand Theft Auto VI, bei dem Publisher zögern, die Release-Termine für ihre Spiele zu nennen, um diesem Mega-Blockbuster im Herbst 2025 nicht in die Quere zu kommen.