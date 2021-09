Xbox Game Studios: 23 Studios arbeiten an 40 Spielen für Xbox und PC

Microsoft hat die Webseite mit seinen Xbox Game Studios aktualisiert und dort endlich auch die einzelnen Entwicklerschmieden der Bethesda Studios mit aufgeführt.

Für die Microsoft und die Xbox-Plattform entwickeln derzeit 23 namhafte Studios auf der ganzen Welt:

Idle Sloth hat zu den Studios noch einige Zahlen und Details parat. Die Tweets dazu haben wir euch unten eingebunden.

So sind etwa 35 Teams mit der Entwicklung neuer Spiele beschäftigt. 40 Spiele sollen sich in Entwicklung befinden. Davon sind 17 noch gar nicht angekündigt worden.

💚 Welcome to Xbox Game Studios & Bethesda & Xbox Global Publishing 💚 23 Studios

35 Teams

23 Games Announced

17 Games Unannounced

40 Games in Development

Day One in #XboxGamePass pic.twitter.com/yfVpSgx9Hv — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 27, 2021

23 Games Announced – Part 2: • Forza Motorsport

• Project: Mara

• The Insight Project

• Everwild

• Grounded

• Crossfire X

• Ghostwire

• Contraband

• Redfall

• The Outer Worlds 2

• Crossfire X

• As Dusk Falls pic.twitter.com/oiWzGUMNqF — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 27, 2021