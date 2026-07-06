Xbox Game Studios: 3.200 Jobs fallen weg, vier Studios verlassen das Unternehmen

Im sozialen Netzwerk X hat Xbox-CEO Asha Sharma ein Schreiben veröffentlicht, das nach ihren Angaben an alle Mitarbeiter verschickt wurde. Darin kündigt sie die bislang umfangreichste Umstrukturierung in der Geschichte von Xbox an.

Dem Schreiben zufolge sollen im Geschäftsjahr 2027 rund 3.200 Stellen abgebaut werden. Bereits jetzt seien etwa 1.600 Stellenstreichungen vorgesehen. Außerdem sollen vier Studios unter neue Eigentümer wechseln. Sharma betont, die Maßnahmen seien notwendig, da sich die wirtschaftliche Lage der Xbox-Sparte verschlechtert habe und eine grundlegende Neuausrichtung erforderlich sei.

Als Gründe nennt sie unter anderem deutlich niedrigere Gewinnmargen im Vergleich zu anderen Plattform- und Publishing-Unternehmen, eine kleinere Installationsbasis der aktuellen Konsolengeneration sowie ein Kostenniveau, das sich nicht im erwarteten Tempo durch das Wachstum von Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und dem erweiterten Spieleportfolio ausgleichen ließ.

Im Rahmen der Neuausrichtung soll auch das Studioportfolio verändert werden. Laut Sharma sollen Compulsion Games und Double Fine Productions wieder unabhängig werden und ihre Markenrechte sowie ihre Spielekataloge behalten. Ninja Theory und Undead Labs sollen dagegen neue Eigentümer erhalten, die die weitere Entwicklung von Senua beziehungsweise State of Decay 3 finanzieren. Für Arkane in Frankreich würden strategische Optionen geprüft.

Darüber hinaus kündigt Sharma Einschnitte bei Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und den Xbox Game Studios an. Gleichzeitig stellt sie klar, dass keines der bislang öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder Projekte infolge der Restrukturierung eingestellt werden soll.

Auch die interne Organisation soll deutlich verschlankt werden. Die Zahl der Managementebenen soll von derzeit teilweise bis zu 14 auf maximal fünf, möglichst sogar drei Ebenen reduziert werden. Ziel sei eine flachere Unternehmensstruktur mit schnelleren Entscheidungen und effizienteren Entwicklungsprozessen.

Zusätzlich kündigt Sharma personelle Veränderungen in der Unternehmensführung an. Helen Chiang übernimmt demnach die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer und verantwortet künftig die Bereiche Inhalte, Hardware, Plattform und Services. Gleichzeitig verabschiedet sich Dave McCarthy nach 17 Jahren bei Xbox in den Ruhestand.

Abschließend bezeichnet Sharma die Maßnahmen als Investition in die Zukunft von Xbox. Trotz des umfangreichen Umbaus wolle das Unternehmen weiterhin stark investieren und ab 2027 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren.