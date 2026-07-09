Xbox Game Studios: 37 Jahre Microsoft – Xbox verliert eine Schlüsselfigur hinter Backwards Compatibility und Cloud Gaming

Die jüngsten Entlassungen bei Xbox treffen auch langjährige Führungskräfte des Unternehmens. Kevin LaChapelle, Vizepräsident für Xbox Platform, hat bestätigt, dass er Microsoft nach 37 Jahren verlassen muss.

LaChapelle gehörte zu den wichtigsten Verantwortlichen hinter mehreren zentralen Xbox-Technologien. Während seiner Zeit bei Microsoft leitete er Teams, die Software für Cloud, Konsole und PC entwickelten. Besonders bekannt wurde er als Leiter des Teams, das das Xbox Backward Compatibility Program aufgebaut hat.

„Ich werde meinen Namen zur Liste der Personen hinzufügen, die heute bei Xbox entlassen wurden. Damit enden meine 37 Jahre bei Microsoft.“

Die Abwärtskompatibilität wurde 2015 angekündigt und ermöglichte es Spielern, zahlreiche Xbox- und Xbox-360-Spiele auf moderner Hardware zu spielen. Neben der reinen Kompatibilität brachte das Programm auch technische Verbesserungen wie höhere Auflösungen, bessere Bildraten, optimierte Texturen und Unterstützung für Variable Refresh Rate.

Aktuell sind laut den verfügbaren Katalogen 632 Xbox 360-Spiele und 63 originale Xbox-Spiele auf modernen Xbox-Konsolen spielbar.

Ursprünglich galt das Programm nach der letzten großen Spiele-Erweiterung im Jahr 2021 als weitgehend abgeschlossen. Später kündigte Microsoft jedoch ein neues Team an, das sich weiterhin mit Abwärtskompatibilität und Spieleerhaltung beschäftigen sollte.

Durch die aktuellen Entlassungen ist nun unklar, wie diese Pläne weitergeführt werden. Der Weggang von LaChapelle könnte Auswirkungen auf zukünftige Bemühungen haben, ältere Xbox-Spiele auch auf kommenden Plattformen verfügbar zu machen.

Gerüchte rund um Project Helix deuten allerdings darauf hin, dass zukünftige Xbox-Hardware zumindest weiterhin mit bereits unterstützten Xbox Series X|S-Spielen kompatibel bleiben könnte. Ob weitere Klassiker hinzugefügt werden, ist derzeit offen.

LaChapelle ist nur eine von vielen betroffenen Personen innerhalb der aktuellen Microsoft-Entlassungswelle.