Xbox Game Studios: 74 Entwickler arbeiten an Project Indus laut Gerücht

Angeblich arbeiten 74 Entwickler an Project Indus, einem Strategiespiel für Xbox Game Studios Publishing.

Erst gestern haben wir über Project Indus berichtet, einem 4X-Strategiespiel von Oxide Games.

Angeblich wird das Spiel für das Publishing Label der Xbox Game Studios entwickelt und wäre somit auch ein Kandidat für den Game Pass auf Konsolen und PC.

Am Spiel sollen einem neuen Gerücht zufolge 74 Entwickler arbeiten. Wie IdleSloth anmerkt, sind über 30 Programmierer am Werk, was dem Produktionsniveau eines Civilization entsprechen soll.

Vielleicht erfahren wir ja genau in einem Monat schon mehr von offizieller Seite, wenn das Xbox und Bethesda Games Showcase am 12. Juni stattfindet.