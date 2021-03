Xbox Game Studios: Kommentar: Alle Bethesda-Spiele müssen exklusiv für Xbox erscheinen

Autor:, in / Xbox Game Studios

Die Übernahme von Bethesda sorgt derzeit weltweit für reichlich Diskussionsstoff und bei Microsoft selbst wird derzeit erst einmal die offizielle Übernahme gefeiert.

Ein Kommentar von Tobias Schulte

„Was ist jetzt los lieber Z0RN? Plötzlicher Sinneswandel oder zu viel getrunken – gar geschnüffelt? Im ersten Artikel ging es doch darum, dass Microsoft sicher eher offen zu anderen Plattformen ausrichten wird, zumindest was Jahrzehnte alte IPs angeht, aber jetzt ist das alles vergessen?“

Nein! In meinem ersten Kommentar habe ich lediglich eine Perspektive vermittelt und die Möglichkeiten von Microsoft veranschaulicht. Diese war eher aus Unternehmersicht gestaltet, wobei ich das aktuelle und offene Vorgehen von Microsoft ausführlich mit einbeziehen wollte.

Doch wie geht es dann jetzt weiter? In meinem ersten Beitrag habe ich mögliche Aspekte vorgestellt, die aus der Helikopter-Microsoft-Führungsposition betrachtet geschrieben wurden und das große Ganze mit einbezogen hat. So einfach, wie alle sagen, geht es dann am Ende vielleicht doch nicht – oder doch jetzt?

Die Übernahme ist einfach viel zu groß, um es nur dabei zu belassen und es darf weiter fleißig spekuliert werden. Deswegen versuche ich eine zweite Ansicht niederzuschreiben und hoffe, dass die Beteiligung wieder so groß wie beim ersten Artikel ausfallen wird. Also teilt auch diesen Post mit euren Freunden und in euren Gruppen.

Friss oder stirb!

In diesem Bericht geht es direkter zur Sache und zum Teil ans Eingemachte, denn jetzt wird die Bethesda-Übernahme aus einer möglichen Sicht eines (Hardcore) Xbox-Fans und -Spielers beschrieben und das ist längst überfällig!

Also hört genau hin liebe Leute von Microsoft, denn es geht nicht nur darum auf Teufel komm raus drei Milliarden von Spielern zu erreichen, sondern sein Versprechen als beste Plattform für Spieler einzuhalten – wir haben euch schließlich beim Wort genommen!

Jahrelang mussten sich Xbox-Fans anhören, dass Microsoft keine exklusiven Spiele hätte und jetzt sollen die Bethesda-Spiele für PlayStation erscheinen?

Es soll jetzt plötzlich Gnade vor Recht gelten?

Dazu ist es doch Sony, die gefühlt jeden Dollar in exklusive PlayStation 5-Games oder zeitlich exklusive Spiele samt sinnloser DLC-Inhalte pulvert – nur damit Xbox-Spieler das Nachsehen haben und die PS-Fans eine lange Nase machen können, weil Xbox-Spieler länger warten müssen.

Sowas sollen wir als jahrelange und eingeschworene Xbox-Fangemeinde anstandslos hinnehmen? Nein, es wird Zeit zurückzuschlagen! Die Übernahme von Bethesda macht für Microsoft sowieso nur Sinn, wenn künftig alle Spiele exklusiv für die Xbox-Plattform und im Microsoft-Eco-System erscheinen.

Microsoft hat für diesen Deal satte 7,5 Milliarden hingeblättert. Das sind zwar Peanuts für Microsoft, dennoch wird man das nicht ausgegeben haben, um weiterhin feuchtfröhlich Spiele für PlayStation zu veröffentlichen. Dazu hat es Microsoft nicht nötig die PlayStation als Plattform zu bedienen, man hat genug eigene.

Zugegeben, was sich hier auf den ersten Blick nach einer heftigen Xbox-Fan-Diskussion anhört, hat seine absolute Daseinsberechtigung und es steckt so viel Wahrheit dahinter, denn all diese Umstände haben einen ganz großen Pluspunkt: Eine einzig klare Ansage! (Ohne Wenn und Aber)



Wenn Microsoft sich auf die Bühne stellen und offiziell verkünden würde, dass alle künftigen Spiele ab dem Jahr 2022 exklusiv für die Xbox und das Microsoft Eco-System erscheinen würden, wäre dies nicht nur verständlich für Spieler auf der ganzen Welt, sondern eine simple und klare Ansage – die wirklich jeder weltweit verstehen würde und von dem eigentlich jeder momentan ausgeht. Kein „aber“ und „was ist wenn?“ – einfach klar und deutlich!

Jegliche abweichende Argumentation lässt Spielraum für Kritik, weitere Spekulationen und seitenlange Diskussionen.

Sollte sich Microsoft also in Zukunft anders entscheiden und diese „Wir entscheiden uns von Fall zu Fall“-Wischi-Waschi-Situation wirklich durchziehen wollen, dann darf sich das Xbox-Team auf eine wahre Schlammschlacht in der Medienwelt vorbereiten. Die ist man vielleicht schon gewohnt, doch auch hier wird es Zeit manchen das vorlaute Mundwerk zu stopfen.

Jedes Spiel, das künftig möglicherweise exklusiv für Xbox veröffentlicht wird, muss dann aufgrund dieser wackeligen Bethesda-Entscheidung infrage gestellt werden. Sämtliche Spieler, Journalisten und Investoren werden fragen: „Wann kommt Starfield für PlayStation? Und, wenn ihr schon Starfield für PlayStation herausbringt, wann ist Gears of War und Halo an der Reihe?“

Der Rattenschwanz und das mögliche PR-Desaster wäre so groß, dass Microsoft fast schon keine andere Wahl mehr hat etwas anderes anzukünden, denn jegliche andere Vorgehensweise bringt Microsoft in Erklärungsnot – und man stellt sich selbst mit dem Rücken zur Wand.

Kein Unternehmen der Welt will so dastehen, mit heruntergelassenen Hosen und in Erklärungsnot geraten. Das haben wir in der Vergangenheit schon viel zu oft erlebt, wenn es um das Thema Xbox geht und hier muss es eine klare Ansage geben, einen wahren Kampfschrei! Allein deswegen gibt es nur einen logischen Schritt: Alle Bethesda-Spiele werden exklusiv für Xbox erscheinen – Ende der Durchsage!

Noch einmal: Microsoft muss alle Bethesda-Spiele exklusiv für Xbox bringen, da man sonst an Glaubwürdigkeit verliert und sämtliche Ankündigungen infrage stellen wird. Forza Motorsport 8 exklusiv für Xbox? „Ach was, wenn schon das neue Fallout 5 für PlayStation kommt, dann bestimmt auch irgendwann Forza und mehr“, könnte es aus der Sicht der Spieler heißen.

Es wird ungemein schwer den Spielern und Fans klarzumachen, warum man ein Unternehmen für 7,5 Milliarden aufkauft und dann doch eigentlich alles so belässt wie vorher. Geld ist zwar schön und gut, aber davon hat Microsoft doch genug (kann man genug Geld haben?) und das Image wird darunter leiden. Und warum sollte ein Bethesda-Spiel im Xbox Game Pass der einzige Nutzen bei so einer immens hohen Investition sein?

Verfolgen wir die Diskussionen zwischen den Xbox-Fans weiter, dann ist klar, dass man schon lange der Meinung ist, dass sich die PR-Abteilung bei Microsoft endlich mal ein paar „Cojones“ wachsen lassen sollte und von diesem Schmusekurs Abstand nehmen muss. Hier werden seit Jahren Marktanteile mit einem Bussi „Hab dich lieb!“ an die Konkurrenz verteilt und jetzt auch noch Xbox-Bethesda-Spiele allesamt Multiplattform?

Nein, das darf nicht passieren, schon gar nicht jetzt, wo man mit Bethesda richtig viele heiße Eisen im Feuer hat und der Xbox Game Pass mit exklusiven Spielen wie Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Prey, The Evil Within, DOOM, Starfield und vieles mehr auf einen Schlag Millionen von neuen Abonnenten sicher hätte. Erst recht, wenn der Service bald über neue Geräte wie Smart TVs, Microsoft Edge und mehr zugänglich gemacht wird.

Sollte Microsoft also sein Versprechen halten wollen, dass man den Xbox-Spieler in den Mittelpunkt stellen will und Xbox die beste Plattform zum Spielen darstellen soll, dann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung als Xbox-Fan: Bethesda gehört zu Xbox und Microsoft – und auf keine andere Plattform.

In 10 bis 20 Jahren können wir uns vielleicht noch einmal unterhalten, aber nur, wenn ihr ganz lieb „bitte“ sagt!

Mittlerweile hat sich Phil Spencer bereits zu diesem Thema geäußert und bekannt gegeben, dass künftig (einige) Spiele exklusiv für Xbox und PC erscheinen werden. Natürlich kann Phil noch nicht sagen, dass „alle“ Spiele gemeint sind, denn Deathloop und weitere Titel wurden mit alten Verträgen und vor der Übernahme von Microsoft für andere Plattformen zugesagt. Wie glaubwürdig wäre es also heute zu sagen, dass alle Bethesda-Spiele exklusiv für Xbox erscheinen, wenn bald Deathloop für ganze 12 Monate zeitlich exklusiv für PlayStation 5 kommt?