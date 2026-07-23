Xbox Game Studios: Alpha Dog Games kehrt nach Schließung als unabhängiges Studio zurück

Die Gründer von Alpha Dog Games haben das Studio von Microsoft zurückgekauft und führen es künftig wieder unabhängig.

Alpha Dog Games ist zurück. Die Gründer Shawn Woods und Jeff Cameron haben das Studio von Microsoft zurückerworben und führen den Entwickler künftig wieder als unabhängiges Unternehmen.

Das Studio aus Nova Scotia war 2019 von Bethesda übernommen worden und wurde nach der Übernahme des Publishers durch Microsoft Teil der Xbox Game Studios. Im Jahr 2024 gehörte Alpha Dog Games zu den Studios, die von Xbox geschlossen wurden.

Gründer übernehmen das Studio erneut

In einer Stellungnahme bedankte sich Mitgründer Shawn Woods bei Microsoft für die Unterstützung während des Übergangs.

„Wir sind Microsoft dankbar, dass das Unternehmen uns während des Übergangs unterstützt und Alpha Dog Games die Rückkehr in die unabhängige Eigentümerschaft ermöglicht hat.“

Woods erklärte außerdem, dass das Team in den vergangenen Monaten weiter in die Technologie und die Entwicklungsbasis des Studios investiert habe. Konkrete Informationen zu neuen Projekten gebe es derzeit zwar noch nicht, Alpha Dog Games befinde sich jedoch bereits in Gesprächen mit potenziellen Partnern, Publishern und Lizenzgebern.

Das Studio wurde 2012 gegründet und entwickelte unter anderem Mighty DOOM. Gemeinsam mit Arkane Austin, Tango Gameworks und Roundhouse Studios gehörte Alpha Dog Games zu den Bethesda-Studios, die Microsoft im Jahr 2024 geschlossen hatte.