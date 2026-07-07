Xbox Game Studios: Asha bestätigt: Keine angekündigten First-Party-Spiele trotz Stellenabbau eingestellt

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Image: Xbox Game Studios / Depositphotos

Xbox stellt klar: Entlassungen führen nicht zur Einstellung angekündigter Spiele.

Xbox hat nach den jüngsten Entlassungen klargestellt, dass keines der öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder -Projekte im Zuge der Umstrukturierungen eingestellt wird.

In einem offiziellen Statement erklärt das Unternehmen, dass zwar auch in weiteren Geschäftsbereichen Stellen abgebaut und Investitionen auf Projekte mit höherer Priorität verlagert werden. Die Änderungen betreffen in unterschiedlichem Umfang die Studios und Unternehmensbereiche Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und Xbox Game Studios.

Ashs Sharma sagte: „Wir nehmen auch in anderen Geschäftsbereichen Einschnitte vor und verlagern in einigen Fällen Investitionen, um den Fokus auf Projekte mit höherer Priorität zu legen. Diese Veränderungen sind bei Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und XBOX Game Studios unterschiedlich stark ausgeprägt. Keines unserer öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder -Projekte wird im Rahmen dieser Einschnitte eingestellt.“

„Darüber hinaus werden Mojang und King nun direkt an mich berichten. Diese beiden Studios haben sich zunehmend zu Plattformen entwickelt und sind gemessen an den monatlich aktiven Spielern unsere größten. Sie bringen wichtige geografische, demografische und differenzierende Aspekte in die XBOX ein.“

Die Aussage soll Befürchtungen entkräften, dass bereits angekündigte Titel von den aktuellen Einsparungen betroffen sein könnten. Offen bleibt jedoch, welche Auswirkungen die Umstrukturierungen auf noch nicht angekündigte Projekte, interne Entwicklungspläne oder die langfristige Priorisierung innerhalb der Studios haben könnten.

Mit der Klarstellung sendet Xbox ein Signal an die Community (und die ganzen Fake-Insider), dass die bereits angekündigten First-Party-Veröffentlichungen trotz der laufenden Restrukturierung weiterhin Bestandteil der Unternehmensplanung bleiben.

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43 Kommentare Added

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  2. The Hills have Shice 256655 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.07.2026 - 12:00 Uhr

    So macht man das!
    Davon kann Sony viel lernen und sich eine Scheibe abschneiden, wo Studios ja reihenweise dicht gemacht werden.

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  4. ShadowTerror90 83135 XP Untouchable Star 2 | 07.07.2026 - 13:21 Uhr

    Sind wir doch mal ehrlich: Was soll denn in nächster Zeit überhaupt noch kommen? 🤣

    Microsoft hat sein Pulver doch schon wieder verschossen. Gears, Halo und Fable haben ihre Termine, Forza ist auch erst erschienen. Was hat Microsoft denn darüber hinaus noch zu bieten?

    Auf einen wirklich großen neuen Titel wird man wohl erst einmal eine ganze Weile warten müssen.

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