Xbox Game Studios: Bericht nennt mögliche Schließung von Undead Labs

Ein Bericht bringt Undead Labs mit möglichen Xbox-Umstrukturierungen in Verbindung und stellt die Zukunft des Studios infrage.

Ein neuer Medienbericht stellt die Zukunft von Undead Labs infrage, obwohl das Studio derzeit an State of Decay 3 arbeitet. Demnach soll Microsoft prüfen, das Entwicklerteam zu verkaufen. Sollte sich kein Käufer finden, könnte dem Bericht zufolge sogar eine Schließung des Studios drohen.

Die Informationen stammen von GamesBeat, das sich auf nicht näher genannte Quellen beruft. Dem Bericht zufolge sucht Microsoft nach einem potenziellen Käufer für das vor rund 17 Jahren gegründete Studio. Falls eine Übernahme nicht zustande kommt, könnten bis zu 110 Arbeitsplätze betroffen sein.

Undead Labs arbeitet derzeit an State of Decay 3, das erstmals während des Xbox Games Showcase 2020 angekündigt wurde. Seinen ersten ausführlichen Gameplay-Trailer erhielt der Titel erst auf dem Xbox Games Showcase 2026. Derzeit ist die Veröffentlichung für 2027 auf Xbox, PlayStation 5 und PC vorgesehen.

Der Bericht reiht sich in weitere Spekulationen über mögliche Umstrukturierungen innerhalb der Xbox Game Studios ein. Zuletzt wurden unter anderem Double Fine, Ninja Theory und Compulsion Games mit entsprechenden Gerüchten in Verbindung gebracht.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den angeblichen Verkaufsplänen oder möglichen Entlassungen liegt bislang nicht vor. Ebenso ist unklar, wie umfangreich die kolportierten Maßnahmen tatsächlich ausfallen könnten.

Da Microsoft die Informationen bislang weder bestätigt noch kommentiert hat, sollten die Angaben derzeit als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.