Xbox Game Studios: Bericht nennt mögliche Schließung von Undead Labs

Ein neuer Medienbericht stellt die Zukunft von Undead Labs infrage, obwohl das Studio derzeit an State of Decay 3 arbeitet. Demnach soll Microsoft prüfen, das Entwicklerteam zu verkaufen. Sollte sich kein Käufer finden, könnte dem Bericht zufolge sogar eine Schließung des Studios drohen.
Die Informationen stammen von GamesBeat, das sich auf nicht näher genannte Quellen beruft. Dem Bericht zufolge sucht Microsoft nach einem potenziellen Käufer für das vor rund 17 Jahren gegründete Studio. Falls eine Übernahme nicht zustande kommt, könnten bis zu 110 Arbeitsplätze betroffen sein.
Undead Labs arbeitet derzeit an State of Decay 3, das erstmals während des Xbox Games Showcase 2020 angekündigt wurde. Seinen ersten ausführlichen Gameplay-Trailer erhielt der Titel erst auf dem Xbox Games Showcase 2026. Derzeit ist die Veröffentlichung für 2027 auf Xbox, PlayStation 5 und PC vorgesehen.
Der Bericht reiht sich in weitere Spekulationen über mögliche Umstrukturierungen innerhalb der Xbox Game Studios ein. Zuletzt wurden unter anderem Double Fine, Ninja Theory und Compulsion Games mit entsprechenden Gerüchten in Verbindung gebracht.
Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft zu den angeblichen Verkaufsplänen oder möglichen Entlassungen liegt bislang nicht vor. Ebenso ist unklar, wie umfangreich die kolportierten Maßnahmen tatsächlich ausfallen könnten.
Da Microsoft die Informationen bislang weder bestätigt noch kommentiert hat, sollten die Angaben derzeit als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre schade, aber das Studio hätte mehr abliefern müssen nach der langen Zeit, mal abwarten, ob das Gerücht stimmt.
Naja im Grunde ist das mal wieder ein kleiner Entwickler, der einen Überraschungshit hatte und über Nacht zum AAA Entwickler hätte mutieren sollen.
Die Story kennen wir ja schon. (Housemarque, Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Game, Obsidan.. ) Du stellt massiv Leute ein, gibst denen einen Sack voll Geld und erwartest dir AAA Qualität und Millionenseller.
Wenn 6 Jahre lang 110 Personen an einem Spiel arbeiten, dann kostet das MS richtig viel Geld. Das Geld musst du erst mal wieder hereinholen.
Da ist viel Druck im Kessel. Die hatten bitte noch keinen AAA Titel herausgebracht. Ich möchte mit den Leuten dort nicht tauschen. Wird Teil 3 kein riesen Hit ist Schicht im Schacht.
Das meinte ich halt, nichts läuft mehr richtig und Kosten explodieren, kann nur schief gehen.
Vor der Übernahme hatte der Entwickler knapp 60 Mitarbeiter und jetzt 110. 🤯
Heavy
Zeichnet sich langsam ein Bild ab 😀
Senua Trailer um Investoren anzulocken.
State of Decay Trailer und Gameplay um Investoren anzulocken.
Teil 2 wurd mir schnell zu langweilig, hoffe ja eigentlich, dass Teil 3 länger motiviert und auch alleine gut spielbar ist.
Wäre n absoluter L-Move aber abwarten.
Aktuell werden so viele unbestätigte Sachen durch Social Media für Klicks gehetzt.
Einfach abwarten was passiert.
State of Decay 3 ist eins meiner Most Wanted Games und auch keine kleine IP für XBOX mit erreichten Spielern im zweistelligen Millionenbereich (und 2 Mio verkauften Exemplaren).
Mal abgesehen davon dass der Nachfolger nächstes Jahr wenn er erscheint 9 Jahre gebraucht hat..es wäre ein L-Move aber durchaus nachvollziehbar,das ist easy 3-4 Jahre zu lang.
Also ich verstehe Microsoft hierbei. Die ganzen Studios die genannt werden haben seit 7-8 Jahres fast gar nichts bis nichts geliefert.
sod 2 updates, psychonauts 2, keeper, kiln, hellblade 2, south of midnight?
Ich warte erstmal offizielle Infos ab. Schade wäre es natürlich.
Das Xbox Showcase war halt wirklich bloss eine Auktion Show für Investoren….
Ich will es nicht ausschließen. Seit 2013 (State of Decay) hat das Studio nichts Zählbares mehr geschaffen. State of Decay 3 dürfte in der Entwicklung ziemlich teuer gewesen sein und dass es ein monetärer Erfolg wird, muss es erst beweisen.
state of decay 2 + jahrelange updates?
es ist das absolute grauen.
xbox hätte am liebsten nur gelddruckende studios wie larian oder naughty dog, kapieren aber nicht, dass man auf diesen status mal jahrzehnte hinarbeiten und auch gemeinsam krisen meistern muss. mit hire & fire werden schlüsselerfahrungen entlassen und dieser zirkel nie durchbrochen.
ein guter ceo arbeitet mit den studios an der verbesserung des outputs, wenn es nicht läuft.
Abwarten ob da etwas dran ist, auch wenn’s logisch ist. Die meisten Studios, die übernommen wurden, hab kaum bis nichts geliefert und Undead war bis dato n Indie-Entwickler. MS wollte n AAA-Game und hat ihre einzige Strategie genutzt, die MS kann, Geld rein pumpen. Wie man am derzeit Gezeigten sieht, geht’s so halt nicht. Denke mal das SoD3 noch erscheinen wird und nnpaar Monate danach geht das Studio drauf.