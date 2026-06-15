Xbox Game Studios: Chris Avellone berichtet von wachsender Unsicherheit in den Studios

Nach den jüngsten Aussagen von Xbox-CEO Asha Sharma über neue Konsolen-Geschäftsmodelle und den geplanten strategischen Umbau bei Microsoft wächst die Unsicherheit innerhalb mehrerer Xbox-Studios. Hinweise darauf kommen nun auch von Rollenspiel-Veteran Chris Avellone.
Avellone erklärte, dass selbst Studios, die in der Vergangenheit als von Entlassungen weitgehend unberührt galten, inzwischen eine andere Botschaft aus dem Management erhalten würden. Demnach herrsche bei Mitarbeitern zunehmend Unklarheit darüber, welche Auswirkungen die jüngsten Führungs- und Strategieänderungen auf die jeweiligen Teams haben könnten.
Laut Avellone seien selbst Entwicklerstudios mit kontinuierlichen Veröffentlichungen und stabiler Arbeitssituation von der aktuellen Unsicherheit betroffen. Konkrete Informationen über weitere Entlassungen lägen ihm zwar nicht vor, dennoch bot er öffentlich seine Unterstützung für möglicherweise betroffene Mitarbeiter an und erklärte, bei der Vermittlung von Stellenangeboten oder der Verbreitung von Lebensläufen helfen zu wollen.
Ob auch Obsidian Entertainment von möglichen Stellenstreichungen der Xbox Game Studios betroffen sein könnte, bleibt derzeit offen. Das Studio wurde von Chris Avellone mitbegründet, er ist jedoch seit vielen Jahren nicht mehr Teil des Unternehmens.
Die Aussagen unterstreichen die angespannte Stimmung innerhalb der Xbox-Organisation, während Microsoft offenbar an einer umfassenden Neuausrichtung seiner Gaming-Sparte arbeitet. Offizielle Angaben zu möglichen weiteren Personalmaßnahmen liegen bislang nicht vor.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die wollen ja mehr Game Output generieren und dann noch Entlassen… Das ganze kann doch nicht von der schrottigen KI bewerkstelligt werden.
Absolut Verständlich…
Verständlich Gears war schon fast fertig für die Playstation 🤣😉
Februar 2026
In seinem Memo erklärte Booty, sein Schwerpunkt liege darauf, die bestehenden Teams zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für bestmögliche Arbeit zu schaffen. Wörtlich stellte er klar, dass keine Studio‑Reorganisationen geplant seien.
https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-game-studios/matt-booty-keine-umstrukturierungen-bei-studios-geplant/comment-page-2/
Wie heißt es so schön, „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“
Ein paar CEOs treffen dumme Entscheidungen, bekommen dafür noch eine fette Abfindung in Millionenhöhe und die Mitarbeiter werden als Dank gefeuert.
Würde mir auch Sorgen machen, meinen Arbeitsplatz zu verlieren. Diese Unsicherheit muss ein Ende haben.
MS soll endlich Klartext reden.
Studio Reorganisation bedeutet nicht das man nicht trotzdem Studios schließen kann.
Möchte mich gar nicht in die Lage der Entwickler versetzen, die sich die letzten Tage die ganzen News zu Xbox durchgelesen haben. Vor allem Obsidian, Double Fine, Compulsion Games und Ninja Theory tun mir am meisten Leid.
Vergiss bei Deiner Aufzählung nicht Bungie, Bend Studio, Firesprite, Guerrilla Games, Haven Studios, Housemarque, Insomniac Games, Malaysia Studio, Media Molecule, Naughty Dog, Nixxes Software, Polyphony Digital, San Diego Studio, San Mateo Studio, Santa Monica Studio, Sucker Punch Productions, Team Asobi, teamLFG, Valkyrie Entertainment, XDev (Europe), XDev (Japan)
War ja klar, dass gleich wieder als Beispiel Sony Studios herhalten müssen. Man sollte endlich mal aufhören, Vergleiche zu ziehen. Es geht hier um Xbox, und das, was dort momentan abläuft, ist alles andere als feierlich.
Ein fulminantes Showcase gehabt und zack, eine Woche später Widersprüche, oder jeder sagt etwas anderes.
Whataboutism wird von euch doch gefeiert und ständig genutzt.
Zudem sieht es bei Sony ja nicht gerade gut aus was 1st Party Spiele Verkäufe angeht. Seit 2020 oder so rückläufig und wenn man die News an Wochenende hierzu betrachtet eine Bankrotterklärung …
Auch bei Rare und Turn10 herrscht zurzeit große Unsicherheit.
Mal abwarten, vielleicht wird es ja nicht so schlimm.
Verstehe ich voll. Bei uns in der Arbeit geht’s auch drunter und drüber. Da wird aktuell so viel gespart. Sowas fördert nicht gerade eine gute Arbeitsmoral.
Sind Spielentwickler irgendwas Besonderes das man sie anders behandeln müsste als jeden anderen Arbeitnehmer?
Wäre mit neu. Nur führt sie, wie üblich, jeder so auf als wenn sie das wären.
Wer auf der Arbeit nicht das liefert was von ihm verlangt wird wird entlassen. Wenn die Cheffetage Mist baut baden es sie Mitarbeiter aus.
Das ist in allen Bereichen so und war nie anders.
Also was soll die ganze Heulerei? Es ist vollkommen normal und die Tausende anderen Menschen die jeden Tag entlassen werden oder um ihren Job bangen sind keine Schlagzeile wert und werden ignoriert.
Die Unsicherheit ist nicht nur bei den Studios.
Obsidian hat jetzt nicht wirklich abgeliefert in den letzten Jahren, wie ich finde.
Ich hoffe, dass der Reset bei ihren Game Studios nicht so hart ausfallen wird. Das wäre wieder ein derber Schlag und zeugt umso mehr, in welchem Zustand die Branche ist.