Xbox Game Studios: Chris Avellone berichtet von wachsender Unsicherheit in den Studios

Nach den jüngsten Aussagen von Xbox-CEO Asha Sharma über neue Konsolen-Geschäftsmodelle und den geplanten strategischen Umbau bei Microsoft wächst die Unsicherheit innerhalb mehrerer Xbox-Studios. Hinweise darauf kommen nun auch von Rollenspiel-Veteran Chris Avellone.

Avellone erklärte, dass selbst Studios, die in der Vergangenheit als von Entlassungen weitgehend unberührt galten, inzwischen eine andere Botschaft aus dem Management erhalten würden. Demnach herrsche bei Mitarbeitern zunehmend Unklarheit darüber, welche Auswirkungen die jüngsten Führungs- und Strategieänderungen auf die jeweiligen Teams haben könnten.

Laut Avellone seien selbst Entwicklerstudios mit kontinuierlichen Veröffentlichungen und stabiler Arbeitssituation von der aktuellen Unsicherheit betroffen. Konkrete Informationen über weitere Entlassungen lägen ihm zwar nicht vor, dennoch bot er öffentlich seine Unterstützung für möglicherweise betroffene Mitarbeiter an und erklärte, bei der Vermittlung von Stellenangeboten oder der Verbreitung von Lebensläufen helfen zu wollen.

Ob auch Obsidian Entertainment von möglichen Stellenstreichungen der Xbox Game Studios betroffen sein könnte, bleibt derzeit offen. Das Studio wurde von Chris Avellone mitbegründet, er ist jedoch seit vielen Jahren nicht mehr Teil des Unternehmens.

Die Aussagen unterstreichen die angespannte Stimmung innerhalb der Xbox-Organisation, während Microsoft offenbar an einer umfassenden Neuausrichtung seiner Gaming-Sparte arbeitet. Offizielle Angaben zu möglichen weiteren Personalmaßnahmen liegen bislang nicht vor.