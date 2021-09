Xbox Game Studios: Compulsion Games wächst und zieht in neues Büro

Das im Jahr 2018 von Microsoft übernommene kanadische Entwicklerstudio Compulsion Games plant einen Umzug in ein größeres und besseres Büro. Wenn ihnen die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, werden die Macher von We Happy Few im Dezember 2021 oder Januar 2022 von ihrem derzeitigen Büro in Saint Henri, Montréal, nach Westmount umziehen.

Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 120 Mitarbeiter. Seit der Übernahme durch Microsoft und Integration in die Xbox Game Studios ist Compulsion von 40 auf 60 Entwickler angewachsen. Das Studio plant, in den nächsten 18 Monaten auf etwa 90 Mitarbeiter zu wachsen. Die neuen Nachbarn von Compulsion werden Cloud Chamber sein, die Teil von Take-Two Interactive sind und gerade an einem neuen BioShock-Spiel arbeiten.

Bei Compulsion Games befindet man sich laut Head of PR Naila Hadjas indessen mitten in der Entwicklung eines narrativen Third-Person-Singleplayer-Spiels, an dem seit 2019 gearbeitet wird.