Xbox Game Studios: Craig Duncan tritt als Chef zurück

Bei Xbox Game Studios kommt es zu einem Führungswechsel nach dem Abgang von Craig Duncan und Louise O’Connor.

Bei Xbox Game Studios kommt es zu einem bedeutenden Führungswechsel. Craig Duncan hat seine Position als Leiter der Xbox Game Studios nach rund 20 Monaten niedergelegt. Gleichzeitig verlässt auch Louise O’Connor das Unternehmen.

Duncan hatte die Rolle im November 2024 übernommen und damit die Nachfolge von Alan Hartman angetreten. In einer internen E-Mail an die Mitarbeitenden erklärte er, dass sein Ziel darin bestanden habe, die Studios, Teams und Entwickler bestmöglich zu unterstützen und hochwertige Spieleproduktionen voranzutreiben.

In seiner Abschiedsbotschaft hob Duncan hervor, dass gemeinsam viele erfolgreiche Veröffentlichungen umgesetzt worden seien, die sowohl kreativ als auch wirtschaftlich positive Ergebnisse erzielt hätten. Besonders betonte er die Zusammenarbeit innerhalb der Xbox-Studio-Struktur und die Weiterentwicklung der Produktionskultur.

Auch für Louise O’Connor fand er anerkennende Worte. Sie habe als kreative und verlässliche Führungskraft eine wichtige Rolle gespielt und die Studios mit Klarheit und Engagement unterstützt.

Offizielle Gründe für die personellen Veränderungen wurden nicht näher genannt. Unklar bleibt zudem, wie die zukünftige Führungsstruktur innerhalb der Xbox Game Studios nun konkret aussehen wird.

Der gleichzeitige Abgang beider Führungskräfte markiert damit einen weiteren Umbruch innerhalb der Xbox-Organisation, die sich aktuell in einer Phase strategischer Neuausrichtung befindet.