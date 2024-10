Xbox Game Studios: Craig Duncan übernimmt die Führung

Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Alan Hartman die Führung der Xbox Game Studios übernehmen wird. Alan Hartman ist jedoch von seinem Posten zurückgetreten und wird jetzt von Craig Duncan, der Boss von RARE, ersetzt.

Die Führung bei RARE übernehmen jetzt Joe Neate und Jim Horth als Co-Lead von RARE.

„Alans Karriere war geprägt von Innovation, Hingabe und einer ungebrochenen Leidenschaft für Spiele“, schrieb Booty in einer E-Mail an die Mitarbeiter berichtet gamesindustry.biz. „Alan begann 1988 als Auftragnehmer bei Microsoft in der jungen CD-ROM-Gruppe und hat in seiner Zeit hier an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet, von Age of Empires über Brute Force als Studioleiter von Digital Anvil bis hin zur Gründung von Turn 10.“ „Im Laufe der Jahre haben Alan, Turn 10 und Playground Games 13 Forza Motorsport- und Forza Horizon-Spiele entwickelt, wobei sie Forza zu einer der besten Rennspielserien der Welt machten und regelmäßig die Möglichkeiten unserer Hardware ausreizten. Seine Arbeit zur Förderung der Barrierefreiheit in der Spieleindustrie hat einen Maßstab für die Branche gesetzt.“ „Unter seiner Führung haben die Xbox Game Studios in diesem Jahr mehrere von der Kritik gefeierte Titel veröffentlicht und die Voraussetzungen für mit Spannung erwartete Spiele wie Avowed, South of Midnight, Fable und andere geschaffen.“ Er fügte hinzu: „In seiner neuen Rolle wird sich Craig weiterhin darauf konzentrieren, unsere Studios dabei zu unterstützen, qualitativ hochwertige, differenzierte Spielerlebnisse zu liefern, die zu erfolgreichen Franchises heranwachsen und durch Investitionen in neue IP mehr Spieler erreichen können.“

Craig kümmert sich ebenso um die Veröffentlichung zahlreicher neuer Spiele im Jahr 2025, wie Fable, South of Midnight und möglicherweise sogar Gears of War: E-Day. Dazu gesellen sich DOOM: The Dark Ages und das nächste Call of Duty. Während die Halo Studios in aller Ruhe an neuen Halo-Spielen arbeiten.