Xbox Game Studios: „Das ist ein Reset“ – Xbox-Chefin kündigt Wachstum und Milliarden-Ziel an

Nach den jüngsten Umstrukturierungen hat Xbox-CEO Asha Sharma die langfristige Ausrichtung des Unternehmens erläutert. Ihrer Aussage zufolge gehe es bei den aktuellen Veränderungen nicht um ein kleineres Xbox, sondern um die Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Sharma erklärte, dass Xbox auch in diesem Jahr so viel investieren werde wie nie zuvor. Künftig sollen diese Investitionen jedoch gezielter, disziplinierter und mit klareren Prioritäten erfolgen, um Xbox langfristig als Plattform zu etablieren, „auf der die Welt spielt und erschafft“.

Als langfristige Vision nannte die Xbox-Chefin das Ziel, Xbox zu einem der wenigen Unternehmen zu machen, das mehr als eine Milliarde Menschen täglich unterhält und ihnen zugleich Möglichkeiten zum Erstellen und Vernetzen bietet.

Zugleich zeigte sich Sharma überzeugt, dass Xbox mit seinen weltweit tätigen Studios und einigen der bekanntesten Marken der Unterhaltungsbranche dieses Ziel erreichen könne. Außerdem kündigte sie an, dass das Unternehmen 2027 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren wolle.

Zum Abschluss ihrer Stellungnahme verwies Sharma auf die Herausforderungen der Branche und betonte, dass langjähriger Erfolg keine Garantie für die Zukunft sei. Xbox wolle deshalb den aktuellen Wandel aktiv gestalten, anstatt sich auf bisherigen Erfolgen auszuruhen.

„Bei diesen Veränderungen geht es um eine größere Zukunft für XBOX, nicht um eine kleinere. Das nächste Jahrzehnt der Gaming-Branche wird größer, globaler und kreativer sein als alles, was wir bisher gesehen haben. In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor, aber wir werden dies mit größerer Zielstrebigkeit, größerer Disziplin und größerer Klarheit tun – alles mit dem Ziel, XBOX zu dem Ort zu machen, an dem die Welt spielt und kreativ ist.“ „Ich möchte, dass XBOX zu den wenigen Unternehmen gehört, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen unterhalten und jedem die Möglichkeit geben, kreativ zu sein und sich zu vernetzen. Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können. XBOX verfügt über viele der beliebtesten Franchises der Unterhaltungsgeschichte sowie über talentierte Studios auf der ganzen Welt, und wir werden 2027 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren.“ „Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die Langlebigkeit mit Unvermeidbarkeit verwechseln. Wir werden nicht zu diesen gehören“, so Asha Sharma – Xbox CEO.