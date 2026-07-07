Xbox Game Studios: „Das ist ein Reset“ – Xbox-Chefin kündigt Wachstum und Milliarden-Ziel an

Nach den jüngsten Umstrukturierungen hat Xbox-CEO Asha Sharma die langfristige Ausrichtung des Unternehmens erläutert. Ihrer Aussage zufolge gehe es bei den aktuellen Veränderungen nicht um ein kleineres Xbox, sondern um die Grundlage für zukünftiges Wachstum.
Sharma erklärte, dass Xbox auch in diesem Jahr so viel investieren werde wie nie zuvor. Künftig sollen diese Investitionen jedoch gezielter, disziplinierter und mit klareren Prioritäten erfolgen, um Xbox langfristig als Plattform zu etablieren, „auf der die Welt spielt und erschafft“.
Als langfristige Vision nannte die Xbox-Chefin das Ziel, Xbox zu einem der wenigen Unternehmen zu machen, das mehr als eine Milliarde Menschen täglich unterhält und ihnen zugleich Möglichkeiten zum Erstellen und Vernetzen bietet.
Zugleich zeigte sich Sharma überzeugt, dass Xbox mit seinen weltweit tätigen Studios und einigen der bekanntesten Marken der Unterhaltungsbranche dieses Ziel erreichen könne. Außerdem kündigte sie an, dass das Unternehmen 2027 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren wolle.
Zum Abschluss ihrer Stellungnahme verwies Sharma auf die Herausforderungen der Branche und betonte, dass langjähriger Erfolg keine Garantie für die Zukunft sei. Xbox wolle deshalb den aktuellen Wandel aktiv gestalten, anstatt sich auf bisherigen Erfolgen auszuruhen.
„Bei diesen Veränderungen geht es um eine größere Zukunft für XBOX, nicht um eine kleinere. Das nächste Jahrzehnt der Gaming-Branche wird größer, globaler und kreativer sein als alles, was wir bisher gesehen haben. In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor, aber wir werden dies mit größerer Zielstrebigkeit, größerer Disziplin und größerer Klarheit tun – alles mit dem Ziel, XBOX zu dem Ort zu machen, an dem die Welt spielt und kreativ ist.“
„Ich möchte, dass XBOX zu den wenigen Unternehmen gehört, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen unterhalten und jedem die Möglichkeit geben, kreativ zu sein und sich zu vernetzen. Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können. XBOX verfügt über viele der beliebtesten Franchises der Unterhaltungsgeschichte sowie über talentierte Studios auf der ganzen Welt, und wir werden 2027 wieder auf Wachstumskurs zurückkehren.“
„Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die Langlebigkeit mit Unvermeidbarkeit verwechseln. Wir werden nicht zu diesen gehören“, so Asha Sharma – Xbox CEO.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach den ganzen News rundum Sony und Microsoft bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Die Ps4, sowie die Gamepassära, war 🎮for the players🎮und diese Gen 💲for the Anleger💲, wobei Playstation noch von Xbox Games profitiert hat und noch seine Konsole an den Mann bringen konnte, ich kann trotzdem nicht glücklicher sein als Gamer abseits der News, wir haben so viele geile Spiele und es kommen noch einige. Als AG MUSST du einen Kompromiss finden wenn der Markt stagniert und ich bin cool damit.
Viel Glück, sie werden scheitern.
Wenn sie alles rasieren und die Zahlen stimmen werden Sie und die Anleger gewinnen, der Gamer entscheidet, ob er für sich verliert, aber er hat immer die Wahl. Wir sind frei geboren und wir werden frei sterben. Es ist unsere Entscheidung.
Diese Wirtschaftsanalysten Brille wird in der Gamingbranche aber meines Erachtens nicht funktionieren. Als Vergleich Fussballbusiness, sollte man Starspieler xy für 250 Millionen verpflichten, vermutlich nicht. Aber wenn der Fans bringt, Tshirtverkäufe ankurbelt und am Ende gar das Team besser macht, dann ist es in diesem Moment egal ob was bei rumkommt. Es ist eine Branche die von Emotionen lebt, da ist nicht alles rational. Sehe ich beim Gaming ähnlich.
Dann ist ja dein Beispiel sogar ein Paradebeispiel, nehmen wir Borussia Dortmund als AG, günstig einkaufen, teuer verkaufen auf kosten der nie zu erreichenden Meisterschaft, du verdienst Geld aber die Fans hungern nach richtigem Erfolg. Aber dem Verein geht es gut.
Und sich dann wundern warum man seine Ziele nicht erreicht.
Und wenn diese Ziele nicht erreicht werden?
Erstmal kleinere Brötchen backen, bekomme immer mehr den Eindruck, dass man sich verzetteln wird gerade auch mit den gegenwärtigen Umständen.
Die Frau lügt ohne rot zu werden. „Ihrer Aussage zufolge gehe es bei den aktuellen Veränderungen nicht um ein kleineres Xbox“ keine Ahnung aber jede Menge Studios schließen und Mitarbeiter entlassen zeigt jedem, dass es sehr wohl um ein kleineres XBox geht. Ebenso sorgt sowas nicht für Wachstum.
Sie sagt ja dass sie die freigewordenen Gelder in die großen AAA Studios stecken möchte… Also quasi noch mehr Geld verbrennen mit COD und woran auch immer Bethesda arbeitet….
Naja, man wird sehen. Was man evtl. nicht richtig bedenkt ist, dass es bei Gaming um Freizeit und Spass geht. Ja, da sind viele Menschen bereit sehr viel Geld auszugeben. Deshalb ist es ein Markt. Aber es gibt halt auch Alternativen, was man mit seiner Zeit anfangen kann. Wenn gaming nur noch Fortnite und Microtransaktion ist, dann wird das für den ein oder anderen sicher nichts mehr sein.
Die ganze branche stolpert aktuell über das Corona Hoch! Es geht aber nicht immer höher schneller weiter!
100 000 Millionen Gamepass-Abonnenten haben nicht funktioniert, kein Problem, machen wir halt eine Milliarde Menschen, die täglich bespaßt werden, Ansage.
Was passiert eigentlich, wenn auch dieses Ziel nicht erreicht wird?
Weitere Studios abstoßen und Mitarbeiter entlassen?
Vielleicht schafft Sharma den Wandel und MS wird wieder, wie zu 360-Zeiten, ein ernstzunehmender Konkurrent für Sony. Wünschen würde ich es mir.
Davon profitieren alle Spieler, egal ob auf der Xbox oder Playstation.