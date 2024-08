Xbox Game Studios: Das sind die Spiele im Jahr 2024

Die Xbox Game Studios sind mit der Übernahme von Activision Blizzard King nicht nur gigantisch angewachsen, auch die anderen Studios wie Bethesda etc. sind fleißig dabei ihre Spiele weiter zu unterstützen. Ebenso sind Third-Party-Spiele für Xbox in der Mache, die ihr nicht verpassen solltet.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir eine erste kleine Liste zusammengetragen, die euch aufzeigt, welche Spiele und Erweiterungen euch dieses Jahr noch für Xbox & PC erwarten.

Xbox Game Studios – 2024

Des Weiteren können sich Fallout 76-, Forza Horizon 5- und Sea of Thieves-Fans auf neue Updates und frische Inhalte freuen. Überflüssig zu erwähnen, dass sämtliche Spiele-Neuveröffentlichungen im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein werden, oder?

Dazu beginnt das neue Jahr mit der Veröffentlichung von Avowed am 18. Februar 2025. Und im kommenden Jahr werden weitere Blockbuster wie ARK 2, Fable 4, State of Decay 3 und mehr erwartet. Xbox-Spieler dürfen also weiter gespannt sein, welche Spiele sie schon bald in neue Welten entführen werden.