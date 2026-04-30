Xbox Game Studios: Diese Spiele verkauften sich auf PlayStation über 100.000 Mal

Xbox bewertet seine Exklusivstrategie neu, während ein Bericht detaillierte Verkaufszahlen zu den erfolgreichen PlayStation‑Releases auflistet.

Xbox kündigte eine Neubewertung seiner Strategie rund um Exklusivität, Veröffentlichungsfenster und KI an. Dies markiert einen zentralen Punkt in der aktuellen Neuausrichtung des Unternehmens.

Parallel dazu liegen neue Daten zu den erfolgreichsten Xbox‑Spielen auf PlayStation vor. Die Analyse von Alinea Analytics umfasst Titel, die auf Sonys Plattform mehr als 100.000 Einheiten verkauft haben, sowohl Day‑One‑Releases als auch spätere Ports.

Call of Duty, ältere Veröffentlichungen vor Studioübernahmen sowie vertraglich bedingte Titel wie Deathloop und Ghostwire: Tokyo wurden ausgeschlossen.

Dreizehn First‑Party‑Spiele von Xbox haben inzwischen die Marke von 100.000 verkauften Einheiten auf PlayStation überschritten und gemeinsam 667 Mio. US‑Dollar Umsatz generiert. Forza Horizon 5 führt die Liste an und steht mit 5,8 Mio. verkauften Einheiten für 323 Mio. US‑Dollar, nachdem der Titel dreieinhalb Jahre nach der Xbox‑ und PC‑Version auf PS5 erschien.

Die kommende Veröffentlichung von Forza Horizon 6 wird voraussichtlich ebenfalls stark performen, während die Steam‑Version bereits 700.000 Vorbestellungen verzeichnet.

Sea of Thieves hat auf PlayStation 2,7 Mio. Einheiten verkauft und fast 100 Mio. US‑Dollar Umsatz erzielt. Der Titel hält sich stabil mit 300.000 monatlich aktiven Nutzern auf PS5 und zeigt eine starke Integration seines Live‑Service‑Modells in das PlayStation‑Ökosystem.

Oblivion Remastered erreichte 1,2 Mio. Verkäufe und 58 Mio. US‑Dollar Umsatz. Rund 75 % der Käufer hatten zuvor die PS4‑ oder PS5‑Version von Skyrim gespielt. Die Verschiebung vieler Xbox‑360‑Spieler zur PS4 nach dem misslungenen Xbox‑One‑Start 2013 vergrößerte das potenzielle Publikum für das Remaster deutlich.

Grounded kommt auf 770.000 Einheiten und 24 Mio. US‑Dollar, mit einer stabilen Basis von 75.000 monatlich aktiven Nutzern. Rund 30 % dieser Spieler haben auch Sea of Thieves gekauft.

Gears of War Reloaded verkaufte sich 684.000 Mal auf PS5 und erzielte aufgrund eines höheren Preispunkts mehr Umsatz als Grounded. Die Verkäufe stagnieren jedoch zunehmend, und Preisaktionen von 40 auf 20 US‑Dollar verlieren an Wirkung. Ein Preis von 15 US‑Dollar könnte notwendig werden, um die restliche Zielgruppe zu erreichen.

DOOM: The Dark Ages steht bei 567.000 Einheiten und 39 Mio. US‑Dollar Umsatz auf PS5, während die Steam‑Version sich der Marke von 1 Mio. Verkäufen nähert.

Indiana Jones und der Große Kreis verkaufte sich 537.000 Mal auf PS5 und generierte 37 Mio. US‑Dollar. Der Titel erschien vier Monate nach dem Xbox‑Release und übertraf bereits die Steam‑Verkäufe. 40 % der PS5‑Spieler überschritten 20 Stunden Spielzeit, verglichen mit 35 % auf Steam und 20 % auf Xbox. Die geringere Xbox‑Bindung wird auf den Game‑Pass‑Effekt zurückgeführt.

Ninja Gaiden 4 und Microsoft Flight Simulator 2024 überschritten jeweils 250.000 Einheiten und liegen bei rund 20 Mio. US‑Dollar Umsatz pro Titel. Starfield hat nach einem verhaltenen PS5‑Start inzwischen 200.000 Verkäufe erreicht.

Im Echtzeitstrategiesegment zeigen Age of Empires II: Definitive Edition (173.000 Einheiten, 6,5 Mio. US‑Dollar) und Age of Mythology: Retold (123.000 Einheiten, 3,5 Mio. US‑Dollar) eine begrenzte, aber stabile Nachfrage. Zum Vergleich: Civilization VII steht auf PS5 bei 200.000 Verkäufen.

Die Daten verdeutlichen, dass der Erfolg einzelner Xbox‑Titel auf PlayStation stark vom Marktfit abhängt. Manche Spiele finden ein großes Publikum, andere bleiben Nischenprodukte. Die interne Analyse liefert Xbox eine klare Grundlage für zukünftige Entscheidungen über Exklusivität und Plattformstrategie.

Here's some Xbox games that sold over 100K copies on PlayStation (@alineaanalytics estimates). Thirteen first-party Xbox titles have now cleared the 100K unit milestone on PlayStation. Collectively, they’ve generated $667M in gross revenue for Microsoft, as per our estimates.… pic.twitter.com/GbxGe4z5Zv — Rhys Elliott (@superhys) April 29, 2026