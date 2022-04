Xbox Game Studios: Diese Studios nutzen die Unreal Engine 5 für neue Spiele

Gestern hat Epic Games einen Showcase zur Unreal Engine 5 veranstaltet und dabei bekannt gegeben, dass die neue Technik jetzt für alle Entwickler freigegeben ist. Zuvor wurde nur auserkorenen Entwicklern der Zugang erlaubt, beispielsweise The Coalition, die direkt einige beeindruckende Unreal Engine 5 Tech-Demos kreiert haben.

Außerdem hat Crystal Dynamics verkündet, dass man mit der Arbeit an einem neuen Tomb Raider-Spiel auf Basis der Unreal Engine 5 begonnen hat.

Darüber hinaus wurde während der Übertragung aufgezeigt, welche Studios noch die Unreal Engine 5 nutzen, um ihre neuen Spiele zu verwirklichen.

Xbox Game Studios – Unreal Engine 5 Projekte

inXile Entertainment – Unangekündigtes Rollenspiel

RARE – Everwild

Undead Labs – State of Decay 3

The Initiative – Perfect Dark Reboot

Double Fine – Unangekündigtes Projekt

Ninja Theory – Hellblade 2

The Coalition – Unangekündigtes Projekt

Obsidian Entertainment – The Outer Worlds 2

Neben den Xbox Game Studios, die mittlerweile über 20 Jahre mit Epic Games und der Unreal Engine zusammenarbeiten, arbeiten zahlreiche weitere namhafte Studios an neuen Spielen. So zum Beispiel auch CD Projekt Red an The Witcher 4.