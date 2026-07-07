Xbox Game Studios: Doom- und Elder-Scrolls-Studios verlieren offenbar zahlreiche Mitarbeiter

Die Xbox-Restrukturierung betrifft laut Berichten auch id Software und ZeniMax Online Studios, während angekündigte Spiele weiter geplant bleiben sollen.

Die weitreichende Xbox-Restrukturierung erreicht laut aktuellen Berichten auch mehrere Studios aus dem Bethesda- und ZeniMax-Umfeld. Betroffen sein sollen unter anderem id Software und ZeniMax Online Studios, die jedoch nicht geschlossen werden sollen.

Nach Angaben von Bloomberg-Journalist Jason Schreier wurde im Rahmen der ersten Welle von rund 1.600 Stellenstreichungen eine „signifikante“ Anzahl an Mitarbeitern entlassen. Insgesamt plant Microsoft laut eigenen Angaben einen Abbau von rund 3.200 Stellen innerhalb des laufenden Geschäftsjahres.

Zusätzliche Informationen stammen von Jeff Gardiner, CEO von Something Wicked Games und ehemaliger Projektleiter bei Bethesda. Er erklärte, dass id Software rund 95 Mitarbeiter verloren haben soll. Außerdem soll Bethesda Game Studios etwa 35 Mitarbeiter entlassen haben.

Xbox-CEO Asha Sharma hatte zuvor angekündigt, dass Microsoft seine Studioausrichtung neu priorisieren werde. Künftig sollen Ressourcen stärker auf besonders wichtige Projekte und erfolgreiche Marken konzentriert werden. Dabei sollen Bethesda und ZeniMax weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Laut Schreier sollen die betroffenen Studios weiterhin an mehreren bekannten Marken arbeiten. Neben Fallout und The Elder Scrolls sollen auch Reihen wie Wolfenstein, Doom und Quake weiterhin Bestandteil der Strategie bleiben.