Xbox Game Studios: Drei Call of Duty-Spiele erscheinen bis 2023 für Playstation laut Bericht

PlayStation-Spieler bangten in der vergangenen Woche um die Zukunft der Call of Duty-Reihe, nachdem Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard angekündigt hatte.

Phil Spencer äußerte sich bereits zu dem Thema und sagte, dass er Sony gegenüber seine Absichten bekräftigt hätte, sich an bestehende Vereinbarungen zu halten.

Jetzt berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine vertraute Quelle, dass Activision plant, mindestens die nächsten drei Call of Duty-Spiele auch auf der PlayStation veröffentlichen zu wollen.

Dabei soll es sich laut Artikel um das neue Call of Duty für das Jahr 2022 handeln. Weiterhin wurde ein neues Call of Duty und Warzone 2 genannt, die beide 2023 erscheinen sollen.

Danach wären die Pläne für die Spielereihe auf PlayStation unklar.

NEW: Activision is committed to releasing at least the next three Call of Duty games on PlayStation even after the Xbox acquisition, according to people familiar with the deal. That's COD2022, COD2023, and Warzone 2 (in 2023). After that, it's hazier https://t.co/OpWE7Tk9KV

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022