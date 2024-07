Xbox Game Studios: Drittes Studio von Playground Games eröffnet

Es wurde in dem LinkedIn-Profil von Playground Games ein neuer Beschreibungstext hinzugefügt. Dabei heißt es, dass Playground Games drei Studios hat. Ein Studio kümmert sich um die Weiterführung von Forza Horizon, während die anderen beiden an Fable 4 arbeiten.

„Heute verfügt Playground über drei Weltklasse-Studios in Leamington Spa. In unserem ursprünglichen Hauptquartier unterstützen wir weiterhin die große, lebendige Horizon-Community und bauen sie aus. In unseren neuen Studios auf der anderen Seite der Stadt entwickeln wir Fable, einen Neuanfang für die legendäre Franchise.“