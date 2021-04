Xbox Game Studios: E3-Präsentationen mit Veröffentlichungen im Jahr 2021 möglich

Wie wir bereits berichtet haben, hat ein gut informierter Microsoft Insider in den Resetera-Foren bereits einige interessante Dinge verraten, die Microsoft wahrscheinlich während der diesjährigen digitalen E3 zeigen wird. Demzufolge wird nicht nur Halo Infinite und Age of Empires IV präsentiert, sondern auch Starfield von Bethesda und Forza Horizon 5 wird seinen Auftritt bei dem Event haben.

Dass diese vier Titel gezeigt werden, wird leider nicht unbedingt heißen, dass sie auch alle vier dieses Jahr noch erscheinen werden, es ist aber durchaus möglich. Als Antwort auf einen anderen ResetEra-User schrieb der Insider Klobrille:

„Nimm Age of Empires IV dazu und ich bin zuversichtlich, dass das ihr vierfacher AAA-Schlag für diesen Sommer ist, unabhängig davon ob alle vier einen Release dieses Jahr noch schaffen.“

In einem Folge-Post erwähnt der Insider noch, dass er eine Idee hat, was die Location von Forza Horizon 5 sein wird, was wie zuvor vermutet nicht Japan sein wird. Weitere Gerüchte besagen, dass Mexiko die neue Location ist.

„Ich bin ganz bei Jeff Grubb bei der Sache und erwarte, dass FH diesen Sommer auftaucht. Ich habe möglicherweise auch eine Idee was die Location sein wird, was nicht Japan sein wird. Aber diese Info kam mit FH4 beim letzten Mal nicht so gut an, also überlassen wir es dem Team!“

Die digitale E3 2021 findet vom 12. Juni bis 15. Juni 2021 statt. Der exakte Ablauf wurde noch nicht bekannt gegeben. Außer Microsoft werden noch Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Square Enix, Warner Bros. und Koch Media ab der digitalen Messe teilnehmen.