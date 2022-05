Xbox Game Studios: Ehemaliger God of War-Schöpfer übt harsche Kritik an Phil Spencer

Die Verschiebungen von Starfield und Redfall haben Microsoft und die Xbox-Fans hart getroffen. Während die Entwickler selbst froh sind, dass sie mehr Zeit bekommen, um ein besseres Spielerlebnis zu kreieren, sind Spieler weltweit einfach nur enttäuscht.

Jetzt meldet sich der ehemalige Schöpfer von God of War, David Jaffe zu Wort, der an den ersten beiden Teilen mitgewirkt hat, und übt harsche Kritik an Phil Spencer und seinem Statement, dass man Konsistenz und Qualität liefern will.

„Du bist scheiße, Phil Spencer. Du bist ich, als ich 28 war. Ich wusste, dass ich entwerfen konnte, ich wusste, dass ich kommerzielle Ideen haben konnte, zumindest war mein Gehirn damals direkt mit dem Zeitgeist verbunden. Ich brauchte sieben, acht, neun Monate, um zu begreifen, dass ich überhaupt kein Spiel produzieren konnte, geschweige denn ein Spiel, bei dem ich auch noch Regie führte… Dadurch wurde mir klar, dass es Dinge gibt, in denen wir gut sind, sogar großartig, und Dinge, in denen wir nicht gut sind.“ „Gehen Sie zur Therapie, Phil Spencer. Du bist nicht gut in dieser Rolle. Du bist es einfach nicht, du wirst nicht dieser Typ sein… Alter, das ist keine einmalige Sache.“

Dazu meinte Jaffe, dass sich Phil anscheinend selbst im Weg steht:

„Feuern Sie Phil Spencer nicht. Phil Spencer ist ein Visionär, ich liebe seine Vision für Game Pass, und wenn jemand den Mann aus seinem eigenen Weg bringen kann, könnte er die Spitze des Schwertes sein, eine absolut wunderbare, für Gamer und die Kunstform disruptive Bewegung zu führen. Aber wenn er es nicht schafft, sich selbst aus dem Weg zu gehen und jemanden einzustellen, der weiß, wie man die Entwicklung leitet…“ „Du bist so nah dran, Phil Spencer, dein Plan ist solide, deine Infrastruktur, was diese Studios angeht, ist solide, sie ist großartig – [aber] du kannst es nicht managen. Du kannst es einfach nicht.“